Pallanuoto femminile | Italia-Ungheria 6-7 | le pagelle del Setterosa Gorlero a lungo ci

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Ungheria bestia nera azzurra - Setterosa sconfitto di misura nei quarti di finale : Una bestia nera, un avversario durissimo da affrontare. L’Ungheria estromette nuovamente il Setterosa da un’importante manifestazione internazionale: dopo gli Europei dello scorso anno, questa volta la Nazionale italiana deve arrendersi nei quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud), ancora una volta di misura, per 7-6. Una prestazione incolore quella delle ragazze di Fabio Conti: tanti ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di lunedì 22 luglio. L’Ungheria elimina l’Italia : Giornata dedicata ai quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa cede per 6-7 all’Ungheria e vede esaurirsi il sogno iridato e la seconda possibilità di raggiungere la carta olimpica, destinata alla vincitrice, o, in caso di trionfo degli USA, alla finalista perdente. Nelle altre gare di giornata gli USA demoliscono la Grecia 15-5 ed andranno a giocare una semifinale extraeuropea con ...

LIVE Italia-Ungheria 6-7 - Mondiali Pallanuoto femminile in DIRETTA : ennesima beffa per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per il Settebello con il quarto di finale contro la Grecia. Un saluto sportivo. 12.30 Il Setterosa manca dunque ancora una volta il pass per Tokyo 2020. Resta un’ultima possibilità con il pre-olimpico che si svolgerà nella primavera 2020. E’ FINITA. Italia-Ungheria 6-7. Le magiare si confermano la vera bestia nera del ...

LIVE Italia-Ungheria 6-6 - Mondiali Pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa resta attaccato alla partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’02” Csabai tira fuori, il Setterosa ci deve credere. 3’28” Non va la conclusione dalla distanza di Chiappini. Il tempo scorre inesorabile. 3’55” Pallonetto di Leimeter sul palo. 4’22” L’Italia invece continua a sbaglia in superiorità numerica, questa volta con Garibotti. 3/11 eloquente. 4’40” La mancina Leimeter ci fa ...

LIVE Italia-Ungheria 5-6 - Mondiali Pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa torna in scia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’02” Valyi spreca in superiorità numerica e ci grazia. 2’32” L’Italia neanche tira con l’uomo in più. 3/9, la partita si sta decidendo qui… 3’04” Gurisatti non sbaglia dai 5 metri, Italia-Ungheria 5-6. 3’04” Avegno commette fallo da rigore su Szilagyi. 3’27” Pallonetto telefonato di Chiappini. 3’48” ...

LIVE Italia-Ungheria 4-5 - Mondiali Pallanuoto femminile in DIRETTA : il Setterosa torna in scia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’28” Palo di Parkes con una ‘sciarpa’. L’Ungheria vince il terzo sprint su tre. 12.00 Si ricomincia. Ultimi due tempi. In caso di parità si andrà DIRETTAmente ai rigori. 11.57 Terminato il secondo tempo. Italia-Ungheria 4-5. Il Setterosa non sta incantando, ma quanto meno è tornato in scia, a -1. 0’02” Troppe finte concesse a Szilagyi, Gorlero ci ...

LIVE Italia-Ungheria 2-4 - Mondiali Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa messo sotto dalle magiare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3’58” Miracolo di Gorlero su Csabai. 4’21” Palo dalla lunga distanza di Garibotti. Espulsione per Palmieri. 5’08” Il Setterosa spreca la superiorità che sarebbe potuta valere il pareggio. Fallo in attacco di Palmieri. 5’38” Finalmente l’Italia si difende bene e non subisce gol in superiorità numerica. 6’17” GOL DI CHIAPPINI! ...

LIVE Italia-Ungheria 0-1 - Mondiali Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa contratto in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Ungheria 1-3. Il Setterosa si perde Keszthelyi e la stella magiara non può sbagliare a tu per tu con Gorlero. GOL! Finalmente si sblocca il Setterosa in superiorità numerica con Avegno. Italia-Ungheria 1-2. 2’24” al termine del primo tempo. 0-2 UNGHERIA. Leimeter a segno. Per il momento non c’è partita. Bruttissimo Setterosa. 3’32” L’Italia non ...

La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo di oggi (22 luglio) – Il tabellone dai quarti Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per i quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto femminile: il Setterosa di Fabio Conti, argento olimpico a Rio 2016, vuole vendicare due sconfitte ...

Italia-Ungheria Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : C’è voglia di riscattare le sconfitte subite nell’ultimo torneo iridato, Budapest 2017, anche se nella finale per il 5° posto, e nella finale per il terzo posto dell’ultima Europa Cup, a Torino: oggi, lunedì 22 luglio, è tempo di quarti di finale per i Mondiali di pallanuoto femminile che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud. Il Setterosa, dopo aver vinto il Girone D, ha osservato un turno di riposo, saltando gli ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Setterosa che parte favorito nella sfida ai quarti con l’Ungheria : Ora si fa davvero sul serio. Fino ad oggi si è praticamente scherzato, con la fase a gironi, ai Mondiali di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento in Corea del Sud a Gwangju. Cambiano le carte in tavola: dopo gli ottavi di finale, comunque con incontri molto semplici, è la volta dei quarti. Si scontrano le più importanti squadre del globo in partite senza via di uscita. Scende in acqua alla Nambu University Grounds il Setterosa: domani le ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Ungheria. Programma - orari e tv : Domani, lunedì 22 luglio, sarà tempo di quarti di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa dopo aver vinto il Girone D ha osservato un turno di riposo, saltando gli ottavi, ma ora affronterà l’Ungheria, che ha giocato una partita in più ed ha dovuto superare la Nuova Zelanda. La partita di domani si giocherà alle 11.30 ora italiana. Tre gare al giorno saranno trasmesse ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di sabato 20 luglio. Agli ottavi facile successo dell’Ungheria - che sfiderà l’Italia : Giornata dedicata Agli ottavi di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa, vincitore del Girone D, è passato direttamente ai quarti, ed ora conosce il nome della sua sfidante al prossimo turno: si tratta dell’Ungheria, che oggi ha superato la Nuova Zelanda per 17-6. Negli altri incontri odierni l’Olanda ha battuto il Canada per 5-4 ed ora sfiderà la Spagna nel match che designerà la ...