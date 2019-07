Palermo | Orlando incontra ambasciatrice Ghana

Rifiuti Palermo - Orlando e vicesindaco contro gli incivili : “Blitz con la polizia per beccarli” : “Sono le 5.30 e insieme al comandante Messina proviamo a beccare qualche incivile che ha deciso di sporcare la città“. Si apre così il video diffuso dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in cui compare il proprio vice, Fabio Giambrone, impegnato con la polizia municipale e con il comandante Vincenzo Messina a fermare e sanzionare le persone che abbandonano in modo illecito i Rifiuti lungo le strade. Alla fine, il risultato è di 78 ...

Palermo - il sindaco Orlando : “Proposte? Deciderò io assumendomi la responsabilità delle mie scelte” : “Io conto molto sulla serietà della proposte, sceglierò quella che riterrò la più seria e la più conveniente per una città che ha vissuto la mortificazione della cancellazione da un campionato professionistico“. Queste le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando nel corso della presentazione dei 30^ Palermo Ladies Open. “Ho pubblicato un avviso, che non è un bando, perché Deciderò io assumendomi le responsabilità ...

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo (2) : (AdnKronos) - Il bando prevede anche una clausola sociale per la salvaguardia dei lavoratori che attualmente lavorano con l'attuale concessionario dello Stadio Barbera. La solidità finanziaria dovrà essere supportata da adeguate attestazioni rilasciate da istituti finanziari di livello almeno nazion

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio. Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall'ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presentato oggi in conferenza stampa l'avviso pubblico per l'individuazione

Calcio : Orlando presenta bando per il nuovo Palermo : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Pronto il bando per individuare la nuova società sportiva che si occuperà del Palermo Calcio. Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e da Leonrado Guarnotta, ha presentato oggi in conferenza stampa l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di Calcio di serie D e alla quale sarà ...

Palermo - il sindaco Orlando : “Ho ricevuto decine di mail per l’acquisto del club” : “Ho ricevuto decine di mail per quanto concerne l’acquisizione del club rosanero“. Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso della conferenza stampa di presentazione del bando per l’assegnazione del titolo della squadra siciliana di calcio. Futuro Palermo, il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse “Come avevo preannunciato – prosegue – da sindaco ...

Futuro Palermo - il sindaco Orlando presenta l’avviso di manifestazione di interesse : Sono ore caldissime in casa Palermo, il club rosanero è alla ricerca di un nuovo progetto dopo la mancata iscrizione nel campionato di Serie B, si ripartirà dal torneo di Serie D con l’obiettivo di una pronta risalita ed il progetto più interessante sembra quello del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Nel frattempo alle ore 11 di oggi a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando presenterà alla stampa ...

Palermo : M5S - 'Orlando si è svegliato - finalmente bando per autisti Amat' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "finalmente il sindaco Orlando si è svegliato: dopo ben 25 anni la partecipata Amat ha pubblicato un bando per nuovi 100 autisti come chiesto da tempo dal Movimento 5 Stelle". Ad affermarlo è il capogruppo del M5S al consiglio comunale di Palermo Concetta Amella. "Non

Palermo : Lega lancia petizione online contro il sindaco - 'Orlando dimettiti' : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Riparte la petizione online della Lega per le dimissioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "I bisogni dei palermitani e le loro difficoltà quotidiane, causate da un sindaco che sembra occuparsi di tutto, dai migranti alla politica estera, fuorché di Palermo, non v

Mafia : Palermo - Orlando e Giambrone ricordano Basile : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - A vent’anni esatti dall'uccisione del funzionario regionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Filippo Basile, il Sindaco Leoluca Orlando ed il vice Sindaco, Fabio Giambrone - che stamani, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, ha partecipato al

Mafia : Palermo - Orlando e Giambrone ricordano Basile : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – A vent’anni esatti dall’uccisione del funzionario regionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Filippo Basile, il Sindaco Leoluca Orlando ed il vice Sindaco, Fabio Giambrone – che stamani, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha partecipato alla cerimonia commemorativa – ne hanno ricordato la figura, ‘modello esemplare per quanti vivono ...

Calcio : Orlando - 'nel prossimo campionato Palermo sia rappresentata da squadra' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l'Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazion

Palermo - il sindaco Orlando : “Presenteremo bando pubblico per avere squadra da subito” : “Pur mantenendo la speranza, anche flebile, di una possibilità di iscrizione della squadra al campionato di serie B, l’Amministrazione comunale sta predisponendo quanto necessario perché la città possa in ogni caso mantenere una presenza nei campionati calcistici nazionali e ciò secondo un programma conforme alla normativa sportiva e per garantire trasparenza di procedura ed affidabilità di nuova società“. Queste le ...

Migranti : Orlando - 'ho sempre avuto fiducia nella giustizia - invito Carola a Palermo' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Ho sempre avuto fiducia nella giustizia italiana perché ho fiducia nella costituzione che recepisce le convenzioni internazionali. Inviterò Carola a Palermo per darle la cittadinanza onoraria". Così all'Adnkronos il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando dopo la mancata c