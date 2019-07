Palermo e Foggia | il Collegio di Garanzia respinge i ricorsi

Palermo - Foggia e altri 4 club fuori dal professionismo. Il 16 luglio chiude bando per la Serie D : La roulette russa delle iscrizioni, quest’anno, ha fatto saltare sei teste, proprio come un anno fa. Palermo e Foggia sono fuori dal calcio professionistico dopo aver disputato la passata...

Le notizie del giorno – Iscrizioni B e C - Foggia e Palermo nel baratro - vacanze ‘hot’ per Wanda Nara - social divisi su De Rossi : SITUAZIONE Iscrizioni IN B E C – Situazione delineata, nel campionato cadetto, per quanto riguarda Trapani e Chievo. Clamorosa la non iscrizione del Palermo, per questioni burocratiche, anche se dalla società fanno sapere di essere in regola. Nella mattinata di oggi in Serie C mancavano ancora 15 domande, i club hanno ancora poche ore per regolarizzare la situazione. Certi i forfait di Arzachena e Siracusa, al limite anche le ...

Il Palermo torna in Serie B - il Foggia in C : playout tra Salernitana e Venezia : La giustizia sportiva riscrive nuovamente la classifica di Serie B. Venti punti di penalizzazione in classifica al Palermo nel campionato

Serie B - Corte d’appello Figc ribalta tutto : Palermo salvo - Foggia in C. Salernitana e Venezia giocheranno il playout : Palermo penalizzato ma salvo, Foggia in Serie C e playout tra Venezia e Salernitana. La complicata stagione della Serie B, iniziata male e proseguita peggio, si conclude con l’ennesimo ribaltone in tribunale: la sentenza d’appello “grazia” il Palermo, che era stato retrocesso all’ultimo posto per gravi illeciti amministrativi; la retrocessione d’ufficio viene convertita in una pesante, ma in realtà leggerissima penalizzazione di 20 punti. Quanto ...

La Corte d’appello Figc salva il Palermo : -20 ai rosanero - retrocede il Foggia : Ridotta la pena per il Palermo, dalla retrocessione in Serie C a una forte penalizzazione in classifica nell’ultimo campionato di Serie B. È la sentenza della Corte federale d’appello della Figc dopo il processo di secondo grado andato in scena oggi in oltre due ore di dibattimento al processo per illecito amministrativo delle gestioni Zamparini […] L'articolo La Corte d’appello Figc salva il Palermo: -20 ai rosanero, ...

Serie B – Clamoroso ribaltone! Palermo penalizzato di 20 punti - ma niente retrocessione : in Serie C va il Foggia : La Corte d’Appello della FIGC penalizza il Palermo di 20 punti, ma i rosanero non retrocedono d’ufficio, come stabilito nella condanna in primo grado: è il Foggia a finire in Serie C Dopo aver passato al vertice gran parte del campionato di Serie B, il Palermo ha visto sfurmare il sogno promozione nelle ultime gare. Il risultato sportivo però non è stata la notizia peggiore dell’annata dei siciliani: la società rosanero ...