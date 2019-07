Pakistan | l' alpinista italiano caduto per 500 metri è salvo

Pakistan - in salvo Francesco Cassardo l’alpinista gravemente ferito : Era notte fonda in Italia, l’alba in Pakistan, quando l’elicottero dei soccorsi locali si è alzato per andare in soccorso di Francesco Cassardo sulla vetta Gasherbrum VII. È stato recuperato al campo base C1, dove l’alpinista piemontese era stato spostato nella notte. ferito gravemente e semicosciente, è stato trasportato all’ospedale di Skardu. A salvarlo è stato uno dei gruppi di scalatori più bravi al mondo e anche la sua stessa tempra, come ...

Pakistan - in salvo l’alpinista piemontese rimasto ferito : Valentina Dardari A dare l’annuncio sulla sua pagina Facebook è stato il compagno di cordata Cala Cimenti. L’elicottero partito poco prima delle 3 ha raggiunto Francesco Cassardo portandolo in salvo È finalmente terminata la brutta avventura in Pakistan di Francesco Cassardo, l’alpinista piemontese rimasto ferito durante una spedizione. Cassardo, medico di professione, stava scendendo il Gasherbrum VII quando è caduto per circa 500 ...

È in salvo Francesco Cassardo - l’alpinista ferito in Pakistan «Non lasciarmi qui solo» «Ti porto a casa - promesso» : L’elicottero messo a disposizione dalle autorità pachistane è decollato da Islamabad alle 3 ore italiane, le 6 locali, alla volta del Gasherbrum VII