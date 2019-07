Operazione Delphis | ieri il monitoraggio simultaneo dei mammiferi nel Mediterraneo

Operazione Delphis 2019 : domenica l’osservazione e il censimento dei mammiferi marini : Mancano due giorni all’Operazione Delphis 2019, organizzata dall’associazione Battibaleno. domenica 21 luglio a mezzogiorno gli equipaggi di diportisti prenderanno posizione all’interno del Santuario Pelagos e in altre aree del Mediterraneo lungo le coste di Italia, Francia, Croazia, Malta, Tunisia, Spagna per condurre in simultanea l’osservazione dei mammiferi marini e stilare un censimento scientificamente attendibile ...