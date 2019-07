OnePlus | ecco dove nascono le fotocamere degli smartphone

Samsung - Huawei - HONOR - BQ - OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi : ecco le novità : Ci sono dei nuovi aggiornamenti, i cui roll out sono già partiti, in distribuzione per diversi dispositivi, fra cui smartphone, tablet e smartwatch, che aggiungono piccolissime novità. L'articolo Samsung, Huawei, HONOR, BQ, OnePlus e Mobvoi aggiornano molti loro dispositivi: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Ecco il laboratorio dove OnePlus migliora la qualità fotografica degli smartphone : Scopriamo il laboratorio di Taiwan dove OnePlus lavora per migliorare costantemente la qualità fotografica dei propri smartphone. L'articolo Ecco il laboratorio dove OnePlus migliora la qualità fotografica degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ecco come ottimizzare tutte le app - incluse quelle di sistema - sui dispositivi OnePlus : Alcuni produttori sono intervenuti sulle impostazioni energetiche per indirizzare la propria personalizzazione di Android, e tra questi rientra OnePlus L'articolo Ecco come ottimizzare tutte le app, incluse quelle di sistema, sui dispositivi OnePlus proviene da TuttoAndroid.

C’è un nuovo aggiornamento per OnePlus 6 e OnePlus 6T : ecco lo Screen Recorder : Nonostante l'arrivo dei nuovi modelli, OnePlus continua a supportare OnePlus 6 e OnePlus 6T con aggiornamenti costanti e gli ultimi portano in dote OxygenOS 9.0.7 e OxygenOS 9.0.15. L'articolo C’è un nuovo aggiornamento per OnePlus 6 e OnePlus 6T: ecco lo Screen Recorder proviene da TuttoAndroid.

Ecco come fare per ottenere OnePlus 7 Pro a partire da 499 euro : OnePlus inserisce anche (quasi) tutti i propri smartphone nel programma trade in- Ora potete avere OnePlus 7 Pro a partire da 499 euro. L'articolo Ecco come fare per ottenere OnePlus 7 Pro a partire da 499 euro proviene da TuttoAndroid.

Invidiosi di OnePlus 7 Pro? Ecco il display a 84 Hz per Xiaomi Mi 9 : Siete Invidiosi dello schermo di OnePlus 7 Pro? Ecco some portare la frequenza dello schermo di Xiaomi Mi 9 fino a 84 Hz, con un risultato simile. L'articolo Invidiosi di OnePlus 7 Pro? Ecco il display a 84 Hz per Xiaomi Mi 9 proviene da TuttoAndroid.

Google abbraccia Xiaomi Mi 9 - Sony Xperia 1 - OnePlus 7 - 7 Pro e 7 Pro 5G : ecco il supporto ad ARCore : Per poter usufruire di alcune delle più recenti esperienze di realtà aumentata, come ballare con Childish Gambino in Pharos AR o posizionare animali in salotto con i modelli 3D della Ricerca Google, è necessario possedere un dispositivo compatibile con ARCore di Google. Il colosso di Mountain View mantiene un elenco di dispositivi Android e iOS […] L'articolo Google abbraccia Xiaomi Mi 9, Sony Xperia 1, OnePlus 7, 7 Pro e 7 Pro 5G: ecco ...

Google abbraccia OnePlus 7 - 7 Pro e 7 Pro 5G : ecco il supporto ad ARCore : Il colosso di Mountain View mantiene un elenco di dispositivi Android e iOS supportati da ARCore e tutti i nuovi dispositivi OnePlus sono stati aggiunti a questo elenco, incluso il fantastico OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 ed entrambi i modelli standard e 5G di OnePlus 7 Pro ora sono compatibili con la libreria ARCore di Google e si aggiungono agli altri smartphone del produttore da OnePlus 3T portando a otto il numero totale di dispositivi OnePlus ...

Il display di OnePlus 7 Pro affatica gli occhi? Ecco perché e come risolvere : L'evento è legato alla natura OLED del display di OnePlus 7 Pro, i cui pixel che lo compongono si accendono e spengono circa 120 volte al secondo L'articolo Il display di OnePlus 7 Pro affatica gli occhi? Ecco perché e come risolvere proviene da TuttoAndroid.

Selezioni aperte per il prossimo OnePlus Open Ears Forum : ecco come candidarsi : Si svolgerà ad Amsterdam il prossimo OnePlus Open Ears Forum, l'appuntamento in cui l'azienda incontra una parte degli utenti per ascoltarne il feedback L'articolo Selezioni aperte per il prossimo OnePlus Open Ears Forum: ecco come candidarsi proviene da TuttoAndroid.

Ecco come abilitare i 90 Hz di OnePlus 7 Pro in ogni applicazione : Grazie ad un comando ADB è possibile forzare su OnePlus 7 Pro il refresh rate di 90 Hz su ogni applicazione: attenzione però all'aumento dei consumo della batteria! L'articolo Ecco come abilitare i 90 Hz di OnePlus 7 Pro in ogni applicazione proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le nuove Open Beta della OxygenOS : ecco le novità : OnePlus 5 e OnePlus 5T stanno ricevendo una nuova versione delle Open Beta, che porta con sé non poche novità, eccole tutte. L'articolo OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le nuove Open Beta della OxygenOS: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli smartphone più potenti di maggio per Master Lu : OnePlus 7 Pro è in testa : OnePlus 7 Pro si piazza in testa alla classifica Master Lu degli smartphone più performanti di maggio, seguono ZTE Axon 10 Pro e OnePlus 7. L'articolo Ecco gli smartphone più potenti di maggio per Master Lu: OnePlus 7 Pro è in testa proviene da TuttoAndroid.