Nuoto | Mondiali 2019 | terzo tempo per Martina Carraro nelle batterie dei 100 rana | bene

Nuoto - Mondiali 2019 : clamoroso doppio sgancio del device per Simone Sabbioni nella batteria dei 100 dorso! : Incredibile quanto avvenuto al Nambu Acquatic Center durante le batterie dei 100 dorso maschili, dove dopo parecchi problemi già avuti in precedenza con le donne con i device di partenza quello di Simone Sabbioni in sesta corsia dell’ultima batteria si è sganciato lasciando l’azzurro fermo in acqua. Il primatista italiano di specialità ha provato una seconda volta a partire, in solitaria, al termine della gara ma l’episodio è ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Simona Quadarella lancia l’assalto ai 1500. Panziera - Sabbioni e Ceccon avanti nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.46: Questi i semifinalisti dei 100 dorso uomini: Xu, Guido, Larkin, Grevers, Irie, Rylov, Glinta, Martin, Murphy, Thorsmayer, Tsmyh, Christou, Sabbioni, Kolesnikov, Ceccon 3.44: CE LA FA SIMONE Sabbioni!!!!! Con 53″85 riesce a qualificarsi per la semifinale!!! Ha subito un danno clamoroso, ha dovuto affrontare tre partenze e una tensione esagerata ma ha disputato una grande gara Simone ...

Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Streaming video Rai : programma e orari - 22 luglio - : Diretta Mondiali di Nuoto 2019 Gwangju: info Streaming video e tv, programma e orario delle gare di oggi. Occhio a Nuoto, pallaNuoto e tuffi grandi altezze.

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera qualificata nei 100 dorso senza brillare - fuori Silvia Scalia : Al Nambu Acquatic Center di Gwangju una Margherita Panziera non perfetta si qualifica per le semifinali dei 100 dorso nuotando in 59”99 nella sesta batteria dei 100 dorso dei Mondiali 2019. La prova per la veneta è partita abbastanza a rilento in uscita dai blocchi e Panziera è stata costretta ad una lunga rincorsa coronata al meglio negli ultimi 20 metri che l’ha riportata sotto il muro del minuto e qualificata col nono tempo per le ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 22 luglio. Quadarella in gara - Di Liddo sogna il podio. Il Setterosa si gioca la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima giornata di gare dei Mondiali di Nuoto di Gwangju, che vedrà tre sport in programma: il Nuoto in corsia, che assegnerà altri quattro titoli, i tuffi dalle grandi altezze, col primo round femminile ed i primi due maschili, e la pallaNuoto femminile, con i quarti di finale ed altre gare per i piazzamenti dal nono posto in giù. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Simona Quadarella lancia l’assalto ai 1500 sl : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della giornata (22 luglio) – Gli azzurri in gara (22 luglio) – Il medaglie dei Mondiali – La presentazione dei 1500 stile libero Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina. E’ iniziata bene l’avventura dell’ItalNuoto in piscina con il bronzo di Detti e tante buone prestazioni ma gli azzurri ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera rompe il ghiaccio con i 100 dorso. Obiettivo finale in attesa della distanza doppia : La seconda giornata del programma del Nuoto ai Mondiali di Gwanju 2019 rappresenterà l’occasione per vedere finalmente in azione la nostra Margherita Panziera, che testerà le acque del Centro acquatico internazionale di Nambu con le batterie dei 100 metri dorso in vista della “sua” gara sulla doppia distanza, che è prevista per le giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio. La trevigiana avrà quindi la possibilità di testare la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera rompe il ghiaccio con i 100 dorso. Obiettivo finale in attesa della distanza doppia : La seconda giornata del programma del Nuoto ai Mondiali di Gwanju 2019 rappresenterà l’occasione per vedere finalmente in azione la nostra Margherita Panziera che testerà le acque del Centro acquatico internazionale di Nambu con le batterie della 100m dorso in vista della “sua” gara sulla doppia distanza che è prevista per le giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio. La trevigiana avrà quindi la possibilità di testare la ...

Nuoto - Mondiali 2019. Simona Quadarella e un podio da (ri)conquistare nei 1500 : inizia l’avventura della romana : Simona Quadarella ci riprova e stavolta non potrà scendere in acqua con la leggerezza e la spensieratezza di Budapest. Dal giorno del bronzo meraviglioso conquistato sulle rive del Danubio, sono passati almeno tre ori continentali, alcune medaglie in vasca corta, record su record e miglioramenti continui che hanno fatto della mezzofondista romana un punto di riferimento mondiale per la specialità. Questo significa anche aspettative e ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera e Simona Quadarella scaldano i motori nei 100 dorso e nei 1500 sl : Domani prenderà il via il secondo giorno di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud e le vedette azzurre, oltre a Elena Di Liddo che cerca il colpo nei 100 farfalla donne dopo aver migliorato più volte il record italiano, saranno Margherita Panziera e Simona Quadarella. La veneta romperà il ghiaccio non nella sua distanza classica, bensì nei 100 dorso. L’azzurra sfrutterà quindi questa specialità per prepararsi al meglio in vista ...

Nuoto - Mondiali 2019 – Scozzoli : “Brucia star fuori dalla finale per un centesimo”; Dotto : “Un quarto posto riferimento per il futuro” : Non solo il bronzo di Gabriele Detti nella prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto in piscina a Gwangju (Corea del Sud) per quanto concerne i colori azzurri. La 4×100 stile libero si è fatta onore, giungendo quarta, a soli 17 centesimi dall’Australia medaglia di bronzo. Santo Condorelli in 48″72, Manuel Frigo in 47″29, Luca Dotto in 47″81 e Alessandro Miressi in 47″57 hanno portato l’italia al record ...

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE. Detti : le due facce del bronzo. Di Liddo non si ferma più. Horton merita la lode : MACK Horton 10 e lode: Non ci occupiamo quasi mai degli atleti stranieri in questa rubrica ma stavolta non si può ignorare il gesto coraggioso, dirompente, lontano dai compromessi di questo australiano che non si indigna e basta come succede a tanti, troppi ultimamente. Un nuotatore lavora come pochi altri per raggiungere un traguardo straordinario come il podio mondiale e, una volta raggiunto, è difficilissimo rinunciare a salire quel gradino ...

Nuoto - Mondiali 2019 : 4×100 sl - un’amarezza che profuma di futuro. Un gruppo di prospettiva che può sognare a Tokyo 2020 : Un quarto posto, soprattutto se arriva dopo aver subito una rimonta da parte dell’avversario che poi salirà sul terzo gradino del podio, lascia dietro di sé sempre un alone di amarezza e rammarico, anche se la prestazione di chi lo ottiene non lascia spazio a discussioni. L’Italia della velocità è lì, sospesa fra la gioia di una finale disputata da protagonista assoluta e di un record italiano che cancella il quartetto da podio di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sun Yang vince ancora nei 400 sl ma la sua presenza fa discutere. Horton è l’icona del dissenso : C’è da discutere. La vittoria della finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2019 in Corea del Sud del cinese Sun Yang è la rappresentazione della superiorità di un atleta che fa centro per la quarta volta consecutiva in una rassegna iridata. Un riscontro non certo da sottovalutare, se si tiene conto che nella medesima specialità Katie Ledecky è stata detronizzata dall’australiana Ariarne Titmus. A Gwangju una replica del podio di ...