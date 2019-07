Nuoto | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di martedì 23 luglio Calendario batterie e

Nuoto - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara martedì 23 luglio. Orari - programma - tv e streaming delle gare : Terza giornata di gare al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud). Un day-3 che si preannuncia con tante aspettative per i nostri colori. Vedremo in vasca nelle batterie Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero, i “Gemelli diversi” Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti negli 800 stile libero, e Simona Quadarella nella finale dei 1500 stile libero. Il Bel Paese, dunque, cala gli assi e ne vedremo ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Quanti record italiani a Gwangju : Megli in finale nei 200 sl - Castiglioni vince lo spareggio : Filippo Megli ed Arianna Castiglioni sorridono a Gwangju: record italiano e finale mondiale per i due azzurri in Corea del Sud Termina con due risultati positivi la seconda giornata di sfide in vasca ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju: in Corea del Sud anche Filippo Megli ed Arianna Castiglioni hanno staccato il pass per le finali. L’azzurro ha fermato il cronometro sull’1’45”76, segnando il nuovo record ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Carraro - Castiglioni e Megli da record - Sjoestroem sconfitta - Panziera nota dolente : Seconda giornata di gare a Gwangju (Corea del Sud) in questi Mondiali 2019 di Nuoto e la vasca asiatica ci ha riservato tanti riscontri interessanti, da approfondire con una certa attenzione. Partiamo dal successo, forse, più scontato, ovvero quello dei 100 rana maschili. Il campione di tutto Adam Peaty ha dominato, come da pronostico, l’atto conclusivo e lo stellare 57″14 appare normale solo perché ieri, in semifinale, il britannico ...

Nuoto - Mondiali 2019 : anche Arianna Castiglioni in finale nei 100 rana! Siglato il record italiano ex-aequo nello spareggio : Ha davvero dell’incredibile quanto appena accaduto ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Infatti Arianna Castiglioni ha Siglato il record italiano ex-aequo nei 100 rana, nuotando in 1’06?39 lo spareggio per la finale contro la belga Fanny Lecluyse. Viene così eguagliato il primato fatto registrare pochi minuti prima in semifinale da Martina Carraro. Domani l’Italia avrà così due atlete in finale, entrambe con record italiano, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Italia meravigliosa : 4a Di Liddo nei 100 farfalla! Carraro e Castiglioni in finale con record italiano nei 100 rana! Megli cancella Brembilla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47: Si chiude qui la nostra DIRETTA. Appuntamento a questa notte alle 3 per un’altra giornata densa di emozioni all’Aquatic Center di Gwangju. Buon pomeriggio 14.46: Gli ori di oggi: MacNeil per il Canada nei 100 farfalla davanti a Sjostrom, Dressel (Usa) nei 50 farfalla, il primo oro della storia degli Stati Uniti in questa specialità, Peaty, dominante nei 100 rana uomini ma ...

Mondiali Nuoto - solidarietà per Horton dai colleghi : non è salito sul podio con Sun - accusato di doping. “Siamo al suo fianco” : Molti colleghi di tutto il mondo si sono schierati a sostegno del gesto di protesta di Mack Horton , dopo che l’australiano si è rifiutato di salire sul podio al fianco di Sun Yang, l’avversario cinese accusato di doping, ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud. “Siamo uniti al suo fianco, se la Fina non ci difende dobbiamo farlo da soli”, ha detto l’americana Lilly King, come riporta la Gazzetta dello Sport. Reazione un ...

Nuoto - Mondiali 2019 : una spenta Margherita Panziera fallisce l’accesso alla finale nei 100 dorso : Piccola grande delusione per l’Italia nella seconda semifinale dei 100m dorso dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwangju, visto che Margherita Panziera ha fallito l’accesso alla finalissima dopo una giornata cominciata già con qualche dubbio di troppo dalle batterie della mattina. Alto il tempo della veneta che non riesce ad andare oltre il 59.83 ed esce dalla competizione visibilmente scura in volto, probabilmente ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Delusione a Gwangju per Margherita Panziera : l’azzurra fuori dalla finale dei 100 dorso : Margherita Panziera rimane fuori dalla finale dei 100 metri dorso: grande Delusione per l’azzurra a Gwangju Grande Delusione a Gwangju per Margherita Panziera: la nuotatrice azzurra non è riuscita a staccare il pass per la finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto 2019, in corso in Corea del Sud. Panziera ha chiuso la sua semifinale col crono di 59”83, al quinto posto della sua batteria, troppo lontana dalle migliori ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Quarta Elena Di Liddo nei 100 farfalla! Carraro in finale con record italiano nei 100 rana! Delusione Panziera : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08: E’ vero, il 100 dorso di Margherita Panziera preoccupa in vista del 200 ma non bisogna dimenticare che l’anno scorso a Glasgow l’azzurra fu quinta nella finale dei 100 dorso con un tempo molto simile a questo (59″7) e poi si scatenò nei 200 vincendo l’oro, quindi andrà gestita la rabbia e la Delusione ma nulla è perduto 14.06: Queste le finaliste dei 100 ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Martina Carraro vola in finale nei 100 rana con il record italiano. Castiglioni allo spareggio : L’Italia può sorridere grazie a Martina Carraro nelle semifinali dei 100 rana donne dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). La ligure firma il nuovo record italiano di 1’06″39, migliorando il primato da lei stessa detenuto e vecchio di tre anni (1’06″41). Una prova strategicamente ineccepibile per lei: passaggio nei primi cinquanta metri controllato (31″76) e poi una seconda vasca notevolissima da ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Sabbioni e Ceccon fuori dalla finale dei 100 dorso : Carraro super - spareggio per Castiglioni : Martina Carraro in finale, eliminati gli azzurri Sabbioni e Ceccon: spareggio invece per Castiglioni ai Mondiali di Gwangju Dopo il quarto posto di Elena Di Liddo nei 100 metri farfalla, altri italiani sono scesi in vasca ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: Simone Sabbioni e Thomas Ceccon hanno disputato la semifinale dei 100 metri dorsi, rimanendo però fuori dalla finale di domani. Gli azzurri hanno chiuso rispettivamente col 12° e 17° ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 - Elisa Queirolo : “Ci è mancata la grinta”. Giulia Gorlero : “Abbiamo sbagliato l’approccio”. : C’è tanta amarezza nelle parole delle azzurre del Setterosa dopo la sconfitta 7-6 contro l’Ungheria. L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju (Corea del Sud), dovendo dire addio così ad un’altra possibilità di ottenere il pass olimpico per Tokyo 2020. Nelle parole a caldo delle nostre portacolori si capisce che è mancato qualcosa a livello mentale. Queste le dichiarazioni di capitan Elisa ...