Nuoto | Mondiali 2019 | Horton ammonito dalla FINA per le proteste contro Sun Yang | i

Mondiali Nuoto 2019 – Margherita Panziera rabbiosa dopo l’eliminazione nei 100 dorso : “mi sono piantata” : La nuotatrice azzurra ha fallito l’assalto alla finale dei 100 dorso, chiudendo undicesima nel computo assoluto dei tempi Una giornata da dimenticare per Margherita Panziera, la nuotatrice azzurra infatti ha fallito l’accesso alla finale dei 100 dorso ai Mondiali di Gwangju. La veneta ha nuotato in 59″83, classificandosi all’undicesimo posto nel computo totale dei tempi, a dodici centesimi dall’ottavo e ultimo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Detti e Paltrinieri a caccia dell’oro negli 800 sl : Domani, nelle prime batterie, le carte inizieranno a scoprirsi negli 800 stile libero maschili di questi Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud. Inutile negare che questa è una delle gare da circoletto rosso per l’Italia, vista la presenza di Gabriele Detti e di Gregorio Paltrinieri. I due amici-rivali si ritrovano in una gara nella quale hanno un obiettivo in comune: il successo. Il livornese, reduce dal bronzo iridato nei 400 sl, si ...

Mondiali Nuoto 2019 – Bronzo a 39 anni - Nicholas Santos il più anziano sul podio a Gwangju : “sto facendo la storia” : Il nuotatore brasiliano è riuscito a conquistare la medaglia di Bronzo nei 50 farfalla a Gwangju, salendo sul podio all’età di 39 anni Nicholas Santos non dimenticherà facilmente i Mondiali di Nuoto in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Il nuotatore brasiliano infatti è diventato l’atleta più anziano della rassegna iridata a salire sul podio, conquistando il Bronzo nei 50 farfalla. AFP/LaPresse Una prestazione ...

Nuoto - Mondiali 2019. IL PAGELLONE lunedì 22 luglio. Il meglio da Megli! Raniste d’assalto - Quadarella d’autorità. Panziera : campanello d’allarme? : FILIPPO MEGLI 8.5: Il toscano è l’uomo copertina di giocata perchè, al di là dell’ottavo tempo in semifinale e della qualificazione per un soffio ad una insperata finale nei 200 stile libero, compie una vera e propria impresa cancellando dal libro dei record italiani Emiliano Brembilla dopo dieci anni dal tempo gommato di Roma. La prestazione di Megli fa sognare in due sensi: l’Itaia ritorna in finale nei 200 stile dopo un ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini e il sogno della nona medaglia iridata consecutiva : Federica Pellegrini e i Mondiali: una storia dai tratti entusiasmanti. Nel lontano 2003 a Barcellona (Spagna) l’azzurra muoveva i primi passi d’atleta e di anni ne aveva 15. Lei, cresciuta a pane e ambizione, aveva un solo obiettivo in testa: vincere. Che fosse il campionato italiano o la rassegna iridata poco cambiava. La sua storia si sviluppa lungo questa via. Si parte dall’argento amaro di Montreal nei 200 stile libero, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Italia - squadra compatta ma chi può vincere? Ci si affida a Detti - Paltrinieri e a Quadarella. Panziera invece… : Siamo al secondo giorno dei Mondiali di Nuoto 2019 e, sulla base di quello che si è potuto notare, la Nazionale azzurra di Cesare Butini ben si sta comportando dal punto di vista della compattezza di squadra: tante finali conquistate e alcuni record storici caduti (l’ultimo dei quali, quello di Emiliano Brembilla nei 200 stile libero maschili, datato 2009 e siglato con costumi gommati). Pertanto, valutando il tutto nell’ottica ...

Mondiali Nuoto 2019 – Protesta Horton - la FINA non ci sta! L’australiano richiamato : “gli atleti devono rispettare i regolamenti” : Lettera di richiamo per Mark Horton: la FINA non ha apprezzato il gesto di Protesta dell’australiano durante la premiazione dei 400 sl ai Mondiali di Gwanguju Da ieri non si fa altro che parlare della Protesta anti-Sun di Mark Horton: il nuotatore australiano ha deciso di non salire sul podio durante la premiazione dei 400 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019. Una decisione dovuta alla mancata sanzione nei confronti del ...

Nuoto - Mondiali 2019 – Panziera : “Non mi sono sentita al top nei 100 dorso”; Carraro : “In finale me la gioco per il bronzo” : Seconda giornata di gare che è andata in archivio nella piscina di Gwangju (Corea del Sud). Nel day-2 dei Mondiali 2019 di Nuoto tante luci ma anche un’ombra importante in casa Italia, relativamente alle prestazioni che la vasca ci ha dato. Partiamo da Elena Di Liddo che ha conquistato il quarto posto nella finale dei 100 farfalle donne, sfiorando il record italiano di 57″04, e toccando la piastra nell’atto conclusivo in ...

Nuoto - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara martedì 23 luglio. Orari - programma - tv e streaming delle gare : Terza giornata di gare al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud). Un day-3 che si preannuncia con tante aspettative per i nostri colori. Vedremo in vasca nelle batterie Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero, i “Gemelli diversi” Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti negli 800 stile libero, e Simona Quadarella nella finale dei 1500 stile libero. Il Bel Paese, dunque, cala gli assi e ne vedremo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di martedì 23 luglio. Calendario batterie e finali : Terza giornata di gare al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud). Un day-3 che si preannuncia spettacolare con tanta Italia in vasca e le chance per ben figurare non mancheranno di certo. La formazione del CT Cesare Butini ha grandi ambizioni e punta molto su questa manifestazione in vista di quel che sarà a Tokyo l’anno prossimo. Nuoto, Mondiali 2019: programma, orari e tv di martedì 23 luglio. Calendario ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Quanti record italiani a Gwangju : Megli in finale nei 200 sl - Castiglioni vince lo spareggio : Filippo Megli ed Arianna Castiglioni sorridono a Gwangju: record italiano e finale mondiale per i due azzurri in Corea del Sud Termina con due risultati positivi la seconda giornata di sfide in vasca ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju: in Corea del Sud anche Filippo Megli ed Arianna Castiglioni hanno staccato il pass per le finali. L’azzurro ha fermato il cronometro sull’1’45”76, segnando il nuovo record ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Carraro - Castiglioni e Megli da record - Sjoestroem sconfitta - Panziera nota dolente : Seconda giornata di gare a Gwangju (Corea del Sud) in questi Mondiali 2019 di Nuoto e la vasca asiatica ci ha riservato tanti riscontri interessanti, da approfondire con una certa attenzione. Partiamo dal successo, forse, più scontato, ovvero quello dei 100 rana maschili. Il campione di tutto Adam Peaty ha dominato, come da pronostico, l’atto conclusivo e lo stellare 57″14 appare normale solo perché ieri, in semifinale, il britannico ...