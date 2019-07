Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ha preso il via il Mondiale didi Gwangjuanche per. La campionessa europea ha iniziato il suo percorso nella piscina coreana con le prime batterie dei 100 metri dorso (le semifinali scatteranno alle ore 13.54 italiane)appena sotto il minuto, qualificandosi con il tempo di 59″99, ben lontana dalla canadese Kylie Masse, campionessa del mondo in carica, che ha completato la sua prova in 58″91. “Nonmolto soddisfatta di come ho nuotato – spiega la nuotatrice classe 1995 ai taccuini del sito Feder.it – speravo di chiudere la mia batteria con qualche decimo di meno sul cronometro, ma per iniziare e rompere il ghiaccio con questa manifestazione posso dire che vada bene anche così.mente in semifinale faròe proverò ad abbassare il passaggio di circa otto decimi. Il ritorno è comunque già buono e ...

#Nuoto Margherita #Panziera, Mondiali 2019: "Speravo di fare meglio, ma sono sicura che in semifinale crescerò"