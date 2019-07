Nuoto di fondo – Rachele Bruni trionfa nella 5ª tappa del World Series a Lac St Jean

Nuoto di fondo - World Series Lac St-Jean 2019 : vittorie per Rasovszky e per Rachele Bruni - primo podio per Verani : Neanche il tempo di respirare per i “caimani” del Nuoto di fondo. Dopo che la rassegna iridata a Gwangju (Corea del Sud) è andata in archivio, il circuito delle World Series è tornato protagonista in Canada, per la precisione a Lac St-Jean, dove si sono tenute le due 10 km maschile e femminile. Nella prova riservata agli uomini è stato l’ungherese, campione del mondo della 5 km in Corea del Sud, Kristof Rasovszky a imporsi. Il ...

Altra medaglia dal Nuoto di fondo - bronzo per Occhipinti nella 25 km : Dalla Corea arriva un'Altra medaglia per l'Italnuoto. La conquista Alessio Occhipinti, bronzo nella maratona di 25 chilometri

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Alessio Occhipinti : “Sapevo di stare bene - ma la medaglia è inaspettata. Sono veramente felice” : Nella notte italiana si Sono disputate le 25 km dei Mondiali di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud: nella gara maschile medaglia di bronzo per Alessio Occhipinti, davanti a Simone Ruffini, quarto, mentre nella prova femminile settima Arianna Bridi e tredicesima Barbara Pozzobon. I quattro azzurri hanno parlato al sito federale a fine gara. Alessio Occhipinti: “Sapevo di stare bene, ma la medaglia è inaspettata, così come quella ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Splendido bronzo per Occhipinti nei 25km di fondo - medaglia di legno per Ruffini : Occhipinti terzo nei 25km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, quarto Ruffini. Niente da fare per le azzurre nella gara femminile Alessio Occhipinti conquista la medaglia di bronzo nella maratona di 25 chilometri nuotata nel mar Giallo dell’Expo Ocean Park di Yeosu con pioggia e vento da sud. Il 23enne romano – tesserato per il CC Aniene, allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, argento nei 1500 alle Universiadi di ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : Arianna Bridi e Simone Ruffini inseguono una medaglia nella 25 km : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.45: Buonasera agli appassionati di Nuoto. Si chiude il programma del Nuoto in acque libere a Gwangju con le due 25 km, le gare più lunghe con qualche speranza di medaglia per l’Italia. La presentazione della 25 km maschile di Gwangju – La presentazione della 25 km di fondo femminile – Il medagliere di Gwangju Buonasera e ben ritrovati su OA Sport, per la DIRETTA LIVE delle due 25 km di ...

ItalNuoto d'argento nella staffetta mista ai Mondiali di fondo : Seconda medaglia per l'Italia del nuoto di fondo ai Mondiali in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Dopo il Rachel Bruni nella 10 km

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Ruffini e Occhipinti e la sfida della 25 km. Azzurri outsider nella maratona delle acque libere : 25 km di sofferenza, 25 km di agonia e 25 km di concentrazione. Sono queste, in parte, le sensazioni provate dagli atleti che chiuderanno il cerchio dei Mondiali 2019 di Nuoto di fondo a Gwangju (Corea del Sud). Dopo 5, 10 km e staffetta mixed, è la volta della maratona delle acque libere che esalta il fondista, cresciuto a pane e dolore. Un po’ come un ciclista che si appresta ad affrontare una tappa alpina o dei Pirenei, pensando al Tour ...

Nuoto di Fondo - Mondiali 2019 : Arianna Bridi a caccia del riscatto nella 25km femminile - Cunha l’atleta da battere : Una sola parola: riscatto. La ventitreenne del Centro Sportivo Esercito Arianna Bridi si prepara a tornare in acqua dopo la cocentissima delusione della recente prova dei 10 km dove la trentina ha mancato per un paio di posizioni la Top 10 e la conseguente qualificazione all’Olimpiade del prossimo anno. La giornata di domani sarà quella che chiuderà il programma del Nuoto di Fondo ai Mondiali 2019 di Gwangju, con le 25km di entrambi i ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 19 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani si concluderanno i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud e sarà la volta delle due maratone delle acque libere: la 25 km maschile e femminile. L’Italia, dopo aver ottenuto un argento nella staffetta mista con Gregorio Paltrinieri protagonista e un bronzo nella 10 km femminile grazie a Rachele Bruni, punta le proprie fiches su Simone Ruffini (campione del mondo di questa specialità nel 2015) e sul vincitore del titolo italiano a ...