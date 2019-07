“Non smettere di essere dentro di me” Kikò Nalli | la dedica al padre morto spezza il

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019) La dolcedisu Instagram Stories commuove tutti. A chi erata la Story di? Alche il 21 luglio avrebbe festeggiato il compleanno. “Oggi è il tuo compleanno… e come sempre mi sono sentito agitato. Nonmai didi me. Auguri papone mio” ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello ed ex marito di Tina Cipollari. Sullo sfondo un tramonto, poi quelle parole toccanti che hanno commosso tutti. Non è la prima volta che l’hair stylist parla apertamente della perdita del. Lo aveva fatto già al Grande Fratello: durante il reality aveva raccontato il dolore provato quando, ancora adolescente, aveva perso una delle due figure di riferimento. Anche la madre diera molto giovane quando ha perso il marito. Aveva solo 36 anni e per entrambi è stato un colpo durissimo. In quell’occasione l’ex di Tina Cipollari, cercando di trovare ...

