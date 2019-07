“Non mangiatela” | scatta il ritiro del prodotto da tutti i supermercati Conad

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019)immediato delalimentare daidi tutta Italia. Come confermato anche da una nota pubblicata sul sito ufficiale del Ministero della Salute, la nota catena ha richiamato dai suoi punti vendita un lotto di confettura extra di amarene a proprio marchio per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Ilinteressato è venduto in vasetti da 320 grammi con il numero di lotto N19002133 e la scadenza fissata al 21 marzo 2021 (codice EAN: 8003170059733). Le confetture soggette al richiamo sono state prodotte pernello stabilimento dell’azienda Menz & Gasser Spa, nella Zona Industriale di Novaledo, in provincia di Trento. Come sempre in questi casi,raccomanda a chi è allergico ai solfiti di non consumare la marmellata con il numero di lotto indicato e di riportare in qualunque punto vendita della catena il vasetto, dove si ...

