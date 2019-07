Neymar Juventus | svolta dalla Spagna | offerta incredibile per il brasiliano

Neymar Juventus - ora è davvero possibile : tesoretto da 275 milioni : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Rai Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad aprire il mercato cessioni per cercare di far cassa e finanziare le ultime operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Cessioni che potrebbero fruttare circa 275 milioni di euro. Paratici e Nedved sono pronti a mettersi a lavoro. Quasi […] More

Calciomercato Juventus - Dybala e Matuidi eventuali contropartite per Neymar (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Neymar, fortissimo attaccante brasiliano che ha intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain. Il giocatore sudamericano, infatti, non è in buoni rapporti con Leonardo e non si è mai ambientato a Parigi. Il padre - che è anche il suo agente - starebbe prendendo dei contatti con alcune big europee, tra le quali ci ...

Neymar Juventus : questione chiusa. Le importanti parole di Leonardo : Neymar Juventus – Che quella del possibile passaggi di Neymar alla Juventus fosse la notizia principale degli ultimi giorni ci sono pochi dubbi, ma ora le cose sembrano essere ben più chiare. Negli ultimi giorni i roumors si sono rincorsi più e più volte, ma ora sembra che si possa mettere la parola fine. A […] More

Neymar Juventus - si può fare : primi contatti col PSG - i dettagli dell’offerta : Neymar Juventus – Deciso a lasciare il PSG, Neymar ha come priorità il ritorno al calcio spagnolo con una ben nota preferenza per il Barcellona, ??ma lo scenario attorno al brasiliano vede la Juventus irrompere come candidata nella corsa per il suo ingaggio. Secondo quanto appreso da Goal.com, ‘Madama’ starebbe pensando di formulare una clamorosa offerta al club francese, con cui […] More

Neymar Juventus : tutte le armi bianconere per il giocatore : Neymar Juventus: l’arrivo a Torino del brasiliano è più di una suggestione. Le probabilità che la trattativa possa essere avviata ed andare in porto ci sono, per quanto difficile sia l’affare, e la Juve ha diverse carte da giocare per agevolare il buon esito di quello che sarebbe l’affare dell’anno. Leonardo ha smentito nelle ultime […] More

Calciomercato Juventus News/ Per Don Balón può decollare Neymar - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, la Vecchia Signora ha fissato il prezzo di Matuidi, centrocampista della nazionale francese, ultime notizie,

Neymar Juventus : è fatta. Bomba dalla Spagna - i termini dell’operazione : Neymar Juventus – Secondo quanto filtra dalla stampa estera, e più precisamente da Don Balon (che riprende fichazo.com: https://www.donbalon.com/futbol/laliga/sergio-ramos-entera-equipo-fichara-Neymar-no-es-barca), quello bianconero, sarebbe il prossimo club del brasiliano Neymar. La rivista di informazione sportiva spagnola, avrebbe addirittura svelato alcuni termini dell’accordo tra le parti. In Italia la notizia non ha ancora ...

La Juventus avrebbe incontrato l'agente di Neymar : La Juventus, negli ultimi anni, ha sviluppato un grande appeal internazionale e i migliori giocatori scelgono di trasferirsi a Torino. I bianconeri ormai sono alla pari dei grandi club inglesi e di Real Madrid e Barcellona. La Juve è una delle formazioni più appetibili e la dimostrazione è che i giocatori più forti come Matthijs De Ligt scelgono la società di Andrea Agnelli. Negli ultimi giorni al club bianconero è stato accostato il nome di ...

Juventus - voci dalla Spagna : possibile scambio Dybala-Neymar con il PSG : La Juventus, dopo aver investito sul mercato più di 100 milioni di euro (con l'unica cessione di Spinazzola per 25 milioni di euro alla Roma) è pronta a dedicarsi alle cessioni, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori. A rischio cessione ci sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic: probabilmente con la cessione di alcuni di questi giocatori, la dirigenza potrà decidere di investire ...

Paganini : 'Buffon e Rabiot hanno consigliato la Juventus a Neymar - trattativa è complessa' : La Juventus è arrivata a Singapore ed in attesa di giocare la sua prima partita di International Champions Cup (domenica 21 luglio alle 13:30 ora italiana) contro il Tottenham, sta partecipando alle varie iniziative commerciali nell'isola asiatica. Nel frattempo la dirigenza bianconera continua a lavorare sul mercato e, dopo aver ufficializzato De Ligt, l'obiettivo primario è cedere gli esuberi, considerando che attualmente la rosa è molto ...

Bucchioni : 'Neymar si offre alla Juventus - il Paris Saint Germain chiede Dybala più soldi' : Il mercato è già entrato nel vivo e, a parte qualche grande acquisto (su tutti Hazard al Real Madrid, Griezmann al Barcellona e De Ligt alla Juventus), ci attendiamo qualche altra trattativa importante che potrebbe definirsi. Sono due i nomi che potrebbero lasciare le rispettive società: Pogba e Neymar. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United e le recenti parole lanciate dal suo agente sportivo Mino Raiola hanno acceso ...

Calciomercato - dalla Spagna : Neymar alla Juventus - non sarebbe solo fantamercato : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate dalla Spagna, Neymar ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain (club nel quale non si è mai ambientato), per proseguire la sua carriera in un top club europeo. La prima scelta dell'asso brasiliano sarebbe il Barcellona, la squadra che lasciò due anni fa per mostrare al mondo di poter competere con Lionel Messi ...

Neymar Juventus - si può fare : nuove conferme dalla Spagna : Neymar Juventus – Ronaldo bis? Dopo l’approdo di CR7 a Torino, tutto sembra possibile nel calciomercato odierno, allora i tifosi bianconeri continuano a sognare l’arrivo di Neymar. Il brasiliano a Torino andrebbe a formare una delle coppie più forti al mondo: CR7-O’Ney. La stampa spagnola ritorna sul clamoroso rumors che accosta O Ney ai bianconeri. […] More