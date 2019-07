NBA – Trae Young benedice LaMelo Ball | “potrà essere top 3 al Draft 2020 | farà bene nella

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019)elogia il talento di: la stella degli Hawks pensa che il più giovane dei fratellipossaaddirittura scelto in top 3 alDopo il trasferimento di Lonzoai New Orleans Pelicans, in qualità di asset per arrivare ad Anthony Davis, i riflettori sulla famigliasembrao essersi spenti, almeno temporaneamente. Lonzo avrà modo di fara NOLA al fianco di Zion Williamson, mentre LiAngelo, perso il treno del, potrà riprovarci ancora in futuro. Papà LaVarperò punterà tutto sul terzogenito, il giovaneche di recente ha incassato i complimenti di. Intervistato da TMZ,ha pronosticato la possibilità chefinisca in top 3 al, aggiungendo: “sarà pronto per la NBA quando diventerà eleggibile.lega, a prescindere dal ruolo che avrà in campo”.L'articolo NBA ...