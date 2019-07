Napoli | l' ospedale Cardarelli e le ambulanze dei clan | «Tutto vero | sono pronto a fare i

Chirurgia endoscopica dell’orecchio - l’Ospedale San Paolo di Napoli fa scuola a medici di tutto il mondo : Un gruppo di giovani medici Indiani è arrivato ieri all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta in occasione del workshop di Chirurgia organizzato da Giuseppe Panetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria al presidio ospedaliero dell’ASL Napoli 1 Centro. Nel corso degli anni il workshop ha portato a Napoli specialisti da paesi quali Germania, Australia, Belgio, Israele e India. L’obiettivo? Imparare in sala operatoria, ...

Napoli furbetti cartellino Ospedale Cardarelli/ 62 indagati - bimbo timbrava per madre : Ospedale Cardarelli, 62 indagati a Napoli: anche due medici e un sindacalista. Rischio licenziamento: un bambino scoperto a timbrare per la madre assente

Napoli - nuovo raid nell'ospedale del clan : vetri rotti e porte forzate : Le guardie giurate hanno ritrovato una finestra rotta e le porte degli ambulatori forzate. La scoperta, intorno alle 6 del mattino, riguarda l'ospedale San Giovanni Bosco dove sembrerebbe essersi...

Napoli : vandali al San Giovanni Bosco - allagato un piano dell'ospedale : Atto vandalico all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Nel tardo pomeriggio di oggi qualcuno si è introdotto al secondo piano, nell'area che in passato ospitava l'Unità...

Video : crisi di nervi in ospedale a Napoli/ Uomo tenta di sfilare pistola a vigilante : crisi di nervi in ospedale e aggressioneal San Giovanni Bosco di Napoli: Uomo tenta di sfilare pistola ad un vigilantes. Il Video choc.

Maxi blitz a Napoli - ecco i nomi di tutti gli arrestati : le mani della camorra sull'ospedale San Giovanni Bosco : Restituisce un quadro allarmante del livello criminale napoletano, lontano dalla «polverizzazione» degli anni scorsi ma caratterizzato «da una sofisticata regia mafiosa»:...

Napoli - la camorra in ospedale. La ministra Grillo : "Sciogliere il San Giovanni Bosco" : Particolari inquietanti emergono dall'inchiesta della Procura di Napoli che ha fatto scattare oltre 100 arresti: il clan lucrava sui pazienti morti falsificando i documenti per farli dimettere

Gigi Simoni - ex allenatore del Napoli è ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Le condizioni : Gigi Simoni in ospedale L’ex allenatore del Napoli Gigi Simoni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa. Il tecnico ottantenne quando si è sentito male si trovava nella sua abitazione di San Piero a Grado (Pisa) ed è stato immediatamente trasferito in ospedale in condizioni molto critiche. A far compagnia al tecnico ci sono i familiari e i parenti più stretti. Lo ...

Napoli : la piccola Noemi è uscita dall'ospedale : La piccola Noemi, la bimba di 4 anni rimasta gravemente ferita lo scorso 3 maggio in un agguato di camorra in piazza Nazionale a Napoli, è stata dimessa oggi dall'ospedale pediatrico Santobono del capoluogo campano ed è tornata a casa insieme ai genitori.Ad annunciare la lieta notizia è stato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha voluto ringraziare l'intero personale della struttura in cui la bimba è stata ricoverata ...

Noemi - dimessa dall'ospedale la bambina ferita in una sparatoria a Napoli : I medici hanno sottoposto la piccola agli ultimi esami per controllare le sue condizioni prima di dare il via libera. La...