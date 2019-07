Napoli | la protesta di navigator e M5s sotto la Regione Campania | “De Luca firmi la

Campania - la protesta dei navigator a Napoli : Fateci lavorare. FOTO : Campania, la protesta dei navigator a Napoli: "Fateci lavorare". FOTO La manifestazione davanti alla sede della Regione degli idonei al ruolo di chi dovrà guidare e assistere chi percepisce il reddito di cittadinanza: "De Luca non vuole firmare la convenzione con l'Anpal". I manifestanti sono risultati idonei al concorso per navigator, ovvero la nuova figura lavorativa che dovrà guidare nella ricerca di un lavoro chi ...

I Napoli - i Navigator in protesta Ma De Luca : «Non cambio idea» : La convenzione non viene firmata ed i Navigator insorgono. Questo il motivo della protesta che in queste ore è stata inscenata davanti il palazzo della regione a Santa Lucia. Alla base della...

«Lavatrici spedite da Napoli in Polonia» - riesplode la protesta Whirlpool : Saranno cinque i bus che domani partiranno dallo stabilimento di via Argine, diretti a Roma, per il nuovo incontro al Mise sul destino dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Oggi di nuovo proteste...

Napoli - due ore di protesta dei detenuti nel carcere di Poggioreale : danni a un padiglione ma nessun ferito : Molti danni in un padiglione, ma nessun ferito. È rientrata nel giro di un paio di ore, la protesta di un gruppo di detenuti nel carcere napoletano di Poggioreale. La protesta, secondo il Dap, si è conclusa i detenuti, dopo un confronto con il Comandante e il Provveditore della Campania, hanno fatto tutti rientro nelle proprie celle. Il gruppo di 220 persone – ricostruisce la nota – aveva preso possesso nel primo pomeriggio del ...

Whirlpool occupata a Napoli - gli operai in protesta : Continua la battaglia degli operai dello stabilimento Whirlpool di via Argine a Napoli che l'azienda intende chiudere, nonostante gli accordi firmati al Mise nell'ottobre scorso. "Siamo pronti a qualsiasi tipo di lotta", annunciano i lavoratori arrivati al quarto giorno di presidio davanti allo stabilimento partenopeo. E in supporto agli operai in protesta sono arrivati viveri per il pranzo. (Lapresse) Redazione ?