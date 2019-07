Napoli | la campagna abbonamenti Presentazione live da Dimaro

SSC Napoli - Formisano annuncia : “Vogliamo riempire il San Paolo : prezzi molto bassi! Sarà una campagna abbonamenti da fuochi d’artificio…” : campagna abbonamento Napoli 2019-2020 A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’Head of Operations della SSC Napoli Alessandro Formisano, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo la campagna abbonamenti 2019-2020: “RitiroDimaro? Come sempre c’è una quantità enorme di tifosi, sentiamo il tifo e l’affetto molto vicini ed i calciatori si rilassano tra foto ed autografi. Proviamo sempre a stare vicini al territorio, non ...

Pronta la campagna abbonamenti del Napoli - si aspetta la numerazione ufficiale dei posti dal Comune : Pronta la campagna abbonamenti per il Napoli, come conferma la Gazzetta dello Sport, che scenderà in campo in un San Paolo nuovo grazie agli interventi per le Universiadi. Ma sono proprio questi, la nuova numerazione e la perdita di alcuni seggiolini a causa dei maxi-schermi ad aver rallentato il lancio della campagna abbonamenti. La capienza dell’impianto è infatti scesa a 52 mila unità, cosa tutt’altro che negativa, ma occorre ...

Mattino : Il Napoli pronto a lanciare la campagna abbonamenti prima de ritiro : Si torna alla normalità per la prossima stagione, il Napoli è finalmente pronto a presentare la campagna abbonamenti per il campionato 2019/20. Secondo il Mattino si parte alla vigilia del ritiro di Dimaro, che si inizia sabato 6 luglio. Un ritorno importante per il club partenopeo, si aspetta adesso di capire quale sarà la risposta del pubblico che in più di un’occasione ha discusso le scelte di prezzo e di gestione dei biglietti del ...