Napoli - il sogno Icardi prende forma : interviene Ancelotti - i dettagli : Icardi Napoli- Il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo Icardi in vista della prossima stagione. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport” e come evidenziato anche da “Sportmediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani sull’attuale centravanti dell’Inter. De Laurentiis starebbe valutando la possibilità di sorpassare la Juventus e di puntare ...

Insigne cuore azzurro : “è in Napoli più forte in cui abbia mai giocato. Voglio segnare di più e sogno lo scudetto” : Insigne esalta le qualità del ‘Napoli più forte in cui abbia mai giocato’: la stella partenopea non nasconde il sogno scudetto Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Insigne è apparso molto fiducioso in vista della prossima stagione. La stella del Napoli ha elogiato le qualità dei partenopei e il lavoro di Ancelotti in allenamento, nonchè l’opera di rafforzamento della dirigenza sul mercato: “penso che sia ...

VIDEO – 5 minuti con Giovanni Di Lorenzo : “Vestire la maglia del Napoli è un sogno!” : Prima intervista da giocatore del Napoli per Giovanni Di Lorenzo diffusa dalla società sui social, in cui ha parlato degli inizi, delle sue passioni e della sua vita Come ti sei sentito quando ti ha chiamato il Napoli? “Quando è arrivata la chiamata del Napoli all’inizio sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. Poi ho visto che le cose si stavano concretizzando, ma ho deciso di tenere tutto nascosto alla mia famiglia e ...

Napoli - Insigne : “Lo scudetto è il sogno di tutti. Ho scelto il 10 per mia moglie - non ho intenzione di…” : “Lo scudetto è il sogno di tutti, gli altri anni ci siamo andati vicini e poi ci siamo rimasti malissimo. Se giochiamo uniti tutti insieme possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma ci sono anche gli avversari e sarà sempre difficile. La promessa che posso fare è che con i compagni lottiamo fino alla fine per l’obiettivo”. Queste sono le parole rilasciate da Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Basta ...

Napoli - messaggio di De Laurentiis ai tifosi : “non ho bisogno degli occasionali” : “Io degli occasionali non ho bisogno, non ho bisogno di fare promozione pubblicitaria ad oltranza. Allo stadio ci si va per amore”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Perche’ solo la Juve fa 35 mila abbonamenti e noi siamo sempre risicati? Ho detto anche di abbassare i prezzi”, ha aggiunto, mentre sul San Paolo ha sottolineato che “dobbiamo pensare in maniera ...

De Laurentiis : «Non ho bisogno degli occasionali per riempire lo stadio. Il Napoli o lo si ama o no» : Campagna abbonamenti «Campagna abbonamenti a prezzi bassi? È stata una mia decisione. Mi sono sempre chiesto: perché solo gli juventini devono fare 35 mila abbonamenti e noi sempre 6mila? Allora ho detto cambiano tutto, diamo la possibilità di poter prestare l’abbonamento per cinque volte, abbassiamo i prezzi e vediamo cosa riusciamo a fare. Il grande nome per riempire lo stadio? Non ho bisogno di riempire lo stadio, Il Napoli o lo si ama ...

VIDEO – Tweet della SSC Napoli : “Il sogno del tifoso Massimo - l’incontro con Ghoulam…” : L’incontro tra il tifoso Massimo e Ghoulam Questo il Tweet della SSC Napoli: “Il sogno di Massimo era farsi autografare la maglia da @GhoulamFaouzi. Faouzi non si è fatto attendere e, qualche “Tweet” dopo, il sogno si è avverato! Ecco il VIDEO dell’incontro tra i due!” Leggi anche Ghoulam: “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa, che coppia con Manolas! Su James e Sarr alla ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “De Laurentiis ha un sogno…” : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino rivela un’ indiscrezione relativa ai progetti di De Laurentiis per il calciatore colombiano per il quale le trattative proseguono senza soste anche grazie al potente procuratore del fantasista. Di seguito quanto apparso sull’ edizione online del quotidiano Campano. “Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’ ...

Napoli : Opening Universiadi - prova generale delle Olimpiadi 2026. La macchina ha bisogno di rodaggio

Calciomercato Napoli : preso Manolas - il sogno rimane James : Il Calciomercato del Napoli 2019-20 è iniziato davvero col botto. E' fatta, infatti, per l'arrivo del difensore greco Kostas Manolas della Roma. Ma non sarà il solo colpo da parte del club allenato da Carlo Ancelotti, che non fa mistero di voler puntare allo scudetto, dopo il secondo posto dello scorso anno. Per riuscire a battere la corazzata Juventus però bisognerà ancora rinforzare l'organico. Ma la dirigenza partenopea sicuramente non si ...

Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli detta le proprie condizioni - non ha bisogno di fare cassa” : Carlo Alvino, noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il mercato in casa azzurra : “Non solo entrate, il Napoli è concentrato anche sulle cessioni per sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Verdi? Per me il Napoli non lo venderá se non sarà pagato il giusto, il Napolo detta le sue condizioni, stesso discorso vale per Mario Rui, su cui c’è il Torino, ma se Cairo non ...

Manolas accordo con Napoli - Milan sogno Torreira : La questione dell'allenatore continua a tenere banco in casa Juventus. Il club bianconero aspetta SARRI, ma il Chelsea potrebbe non riuscire a prendere LAMPARD come successore dell'italiano: secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il Derby County avrebbe iniziato le trattative per il rinnovo del contratto del tecnico e vuole 'blindarlo'. Cosi' la dirigenza juventina continua a lavorare anche sul fronte dei giocatori, in particolare per ...

Napoli - il sogno di Ancelotti con i 3 colpacci davanti : come giocherebbero gli azzurri : Un movimento, Di Lorenzo, già ufficializzato. Altri, probabili, soprattutto davanti. Nonostante Insigne, Mertens e Milik rappresentino una garanzia, Ancelotti ha bisogno di alternative dello stesso livello per insidiare la Juve, tenere a bada la nuova Inter di Conte e cercare di arrivare il più lontano possibile in Champions. Calciomercato Napoli, prende forma la squadra per la prossima stagione: due super colpi che fanno sognare i tifosi ...

Gazzetta : Il Napoli prova a realizzare il sogno Icardi : La Gazzetta dello Sport rilancia il sogno Icardi. Un sogno non solo per i tifosi del Napoli,ma anche per Carlo Ancelotti, Mauro sarebbe il bomber macina gol che ci manca. Ma la trattativa è complessa sotto diversi aspetti. Il punto di partenza è che l’Inter vuole cederlo. Conte lo ha inserito nella lista dei calciatori in partenza e quindi sul mercato. Ma il volere di Icardi appare diverso. Come ha più volte dichiarato il calciatore vuole ...