Musica | 16 cantautori per 16 storie suggestive Non manca niente nemmeno gli alieni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un’amabile lettura quella de Gli (in)(D Editore), che incantevole e disincantata al tempo stesso offre una prospettiva del tutto inedita sul mondo della canzone italiana. Il volume, un’antologia di 16 racconti brevi curata da Luca Ferretti e Gianluca Morozzi, è infatti ispirato da alcune delle voci più rappresentative del panorama cantautorale nostrano. Si parte, nell’introduzione, dagli assenti, tra cui spiccano nomi del calibro di Luigi Tenco, Giorgio Gaber, Sergio Endrigo, Lucio Battisti, Rino Gaetano e Ivan Graziani: “Assenze pesanti – come specificano i curatori – di autori seminali che hanno aperto le danze (…) e rivoluzionato il modo di scrivere e comporre le canzonette (come cantava un altro grande assente, Edoardo Bennato)”. Ma non c’era, come tiene sempre a precisare il duo Morozzi-Ferretti, spazio per tutti, e dunque, non senza una certa sofferenza, si ...

