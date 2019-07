Msf e Sos Méditerranée tornano in Mediterraneo con nuova missione

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 23 luglio 2019) Sette mesi dopo lo stop della nave Aquarius Medici Senza Frontiere e Soscon unanelcentrale. A riprendere il mare per soccorrere le persone in difficoltà è la nave "Ocean Viking", norvegese. "Purtroppo le persone continuano a morire in mare e a subire terribili sofferenze in Libia e mentre i governi europei restano indifferenti, come organizzazione medico-umanitaria non possiamo evitare di continuare a soccorrerle", hanno spiegato chiedendo aiuto."Le operazioni in mare sono molto care, Aquarius costava 11mila euro al giorno, lanave 14mila - dice Sophie Beau, cofondatrice e vice presidente di Sos-- Per questo lanciamo un appello alla mobilitazione ai cittadini europei, per aiutarci e finanziare la. Siamo riusciti a far partire le operazioni, la nave è in mare e fa rotta verso la zona di salvataggio nel ...

