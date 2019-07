Morte Borrelli | oggi Antonio Di Pietro piange | ma solo ieri non ha firmato l' encomio

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Hanno fatto impressioni le immagini diDialla camera ardente allestita a Palazzo di Giustizia a Milano per Francesco Saverio: Tonino in lacrime, distrutto, all'estremo saluto del capo del pool di Mani Pulite. Tra i due il rapporto è spesso stato aspro, litigioso, pieno di so

NicolaPorro : La morte di Francesco Saverio Borrelli, il capo del pool di #ManiPulite responsabile della fine della Prima repubbl… - Gandalf1948 : Morte Borrelli, il feroce necrologio di Ilda Boccassini: attacco totale ad Antonio Di Pietro? - LaPresse_news : Morte Borrelli, la camera ardente al Palazzo di Giustizia a Milano -