Morbillo | “mancato l’obiettivo del 95%” Migliorano però le coperture per vaccinazioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Nel 2018 la copertura per ilper la prima dose è aumentata dell’1,38% rispetto all’anno precedente, ma si è fermata al 93,2%, a fronte della soglia minima del 95% raccomandata dall’Oms e necessaria per eliminare la malattia. Continua invece a crescere la copertura a 24 mesi contro la polio, usata come indicatore per lecontenute nell’esavalente: per i bimbi sotto i 2 anni, nella maggior parte delle regioni, supera il 95%. Tuttavia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia e Veneto hanno ancora una copertura sottosoglia e Bolzano, con l’83%, è lontana dal target. Sono questi i nuovi del Ministero della Salute che indicano anche un aumento generalizzato delledei bambini e degli adolescenti in Italia rispetto al 2017. Aumentano anche leper leanti-pneumococcica (+0,73%: 91,63% nel 2018 rispetto a 90,90% nel 2017) e ...

