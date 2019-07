Mondiali Scherma 2019 – Sfuma l’oro per l’Italia del fioretto femminile | la Russia

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Le azzurre si arrendono 43-42 in finale contro la, che trionfa grazie alla stoccata rifilata dalla Deriglazova a Elisa Di Francisca nel minuto supplementarela medaglia d’oro per l’Italia nela squadre, il ‘Dream Team‘ italiano si arrende in finale alla, che trionfa 43-42 dopo il minuto supplementare. Decisiva la stoccata della Deriglazova nei confronti di Elisa Di Francisca, colpita in parata e risposta dalla sua avversaria. Un boccone amarissimo per le azzurre, che tanto avevano sperato di mettersi al collo quell’oro finito, adesso, in mano alla. Solo argento per la formazione formata da Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo, riuscite comunque ad emozionare un Paese intero con le proprie stoccate. Decisivo nell’ultimo assalto del tempo regolamentare il cartellino rosso ...

Federscherma : #Budapest Mondiali Assoluti Fioretto Femminile a Squadre ITALIA IN FINALEEEEE ?????????? Le azzurre superano in semifi… - Esercito : Bellissimo podio per @MaraNavarria e la Nazionale italiana di spada femminile che ha vinto il bronzo nella prova a… - ItaliaTeam_it : SUL PODIOOO! ???? Nella prova a squadre di spada Rossella #Fiamingo, Mara #Navarria, Federica #Isola e Alice… -