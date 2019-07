Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile a squadre | Italia straripante | gli azzurri

Fonte : sportfair

Niente da fare per Messico e Danimarca, i fiorettisti si impongono senza patemi sui propri avversari e volano ai quarti L'Italia stacca il pass per i quarti di finale dei Mondiali di scherma, in corso di svolgimento sulle pedane di Budapest. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola superano agevolmente i primi due turni del tabellone, guadagnandosi la possibilità di sfidare domani Hong Kong per un posto in semifinale. Gli azzurri cominciano a spron battuto contro il Messico, superando i sudamericani con il netto punteggio di 45-22. Stessa sorte tocca successivamente alla Danimarca, stesa agli ottavi per 45-29. Superiorità nettissima del quartetto azzurro, che continua così a sognare un posto sul podio.

