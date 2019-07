Mondiali Nuoto 2019 – La rabbia di Sabbioni | “avevo detto al giudice che il il blocco non

Nuoto Simone Sabbioni - Mondiali 2019 : “Incredibile quello che mi è successo al via - per fortuna è arrivata la qualificazione” : Inizia in maniera davvero particolare il Mondiale 2019 di Gwangju per quanto riguarda Simone Sabbioni. Il 22enne romagnolo, infatti, è protagonista di un avvenimento ai limiti del clamoroso nella sua batteria dei 100 dorso maschili. Tutta colpa dei devices della partenza. Il sostegno del blocco numero 6 della settima e ultima batteria, infatti, cede sotto la spinta del nuotatore riminese che, ovviamente, deve fermarsi subito dopo la partenza. ...

LIVE Italia-Ungheria - Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa - sfida durissima per la semifinale : La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo di oggi (22 luglio) – Il tabellone dai quarti Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Ungheria, valida per i quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto femminile: il Setterosa di Fabio Conti, argento olimpico a Rio 2016, vuole vendicare due sconfitte ...

Nuoto Margherita Panziera - Mondiali 2019 : “Speravo di fare meglio - ma sono sicura che in semifinale crescerò” : Ha preso il via il Mondiale di Nuoto di Gwangju 2019 anche per Margherita Panziera. La campionessa europea ha iniziato il suo percorso nella piscina coreana con le prime batterie dei 100 metri dorso (le semifinali scatteranno alle ore 13.54 italiane) Nuoto appena sotto il minuto, qualificandosi con il tempo di 59″99, ben lontana dalla canadese Kylie Masse, campionessa del mondo in carica, che ha completato la sua prova in ...

Mondiali Nuoto 2019 – Il Settebello si gioca l’accesso in semifinale : il programma di martedì 23 luglio : Prosegue il programma di Nuoto a cui si aggiungono i quarti di finale di pallaNuoto, in vasca il Settebello contro la Grecia Il Mondiale di Gwangju continua a regalare spettacolo, offrendo in questi giorni l’intero programma del Nuoto, scattato domenica nella notte italiana. Nella giornata di martedì 23 luglio, toccherà al Settebello tornare in vasca per giocarsi un posto in semifinale, affrontando la temibile Grecia. La sfida degli ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : A Gwangju in Corea del Sud sono in corso i Mondiali 2019 di Nuoto, con le batterie che hanno aperto la seconda giornata e culmineranno in un ricco programma del primo pomeriggio con quattro intense finali tutte da vivere. A partire dalle 13, ora italiana, andranno infatti in scena gli atti conclusivi dei 100m rana maschili, dei 100m farfalla femminili, dei 50m farfalla maschili e infine dei 200m misti femminili, con un’unica azzurra ...

Mondiali Nuoto 2019 – La FINA rovina lo spettacolo in Corea - i risultati delle batterie della 2ª giornata : I device di partenza rovinano le gare di Sabbioni e Ceccon, costringendo quest’ultimo all’eliminazione nei 100 dorso. Bene in generale gli azzurri, Quadarella in FINAle nei 1500 E’ cominciata nella notte italiana la seconda giornata del programma di Nuoto ai Mondiali di Gwangju, in corso di svolgimento in Corea del Sud. Gian Mattia D’Alberto / LaPresse Non sono certamente le mancate le emozioni al Nambu Acquatics ...

Nuoto - Mondiali 2019 oggi : orari e programma delle finali. Come vederle in tv e streaming (lunedì 22 luglio) : Seconda giornata di gare nei Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud. Nelle acque coreane assisteremo a un day-2 decisamente interessante con la finale dei 100 rana uomini che promette scintille, per la presenza di un Adam Peaty stellare che, dopo il record del mondo di ieri, vuol replicare. In chiave azzurra Elena Di Liddo tenta il colpo nei 100 farfalla donne, distanza nella quale Sarah Sjoestroem vuol centrare il primo oro. Per quanto ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Ottimo avvio per Quadarella. Dalle 13.00 Di Liddo per il podio : LA CRONACA DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 5.32: Grazie per averci seguito e appuntamento alle 13 per la sessione di semifinali e finali. Buona giornata 5.30: Una nottata che ha riservato ancora soddisfazioni al Nuoto azzurro. La finale nei 1500 per Simona Quadarella con il secondo crono. In semifinale Margherita Panziera nei 100 dorso, Simone Sabbioni nei 100 dorso, Martina Carraro e Arianna ...

Nuoto - Mondiali 2019 : risultati batterie 22 luglio. Avanzano Quadarella - Panziera - Sabbioni e Megli - bene le azzurre nei 100 rana ma che pasticcio la FINA : Mattinata decisamente carica di emozioni quella di Gwangju dove al Nambu Aquatics Center sono andate in scena le batterie della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019, con gli atleti italiani presenti che hanno complessivamente ben figurato; al di là dei risultati però, ciò che rimarrà impresso di questa nottata è certamente il grosso pasticcio della FINA con i device di partenza che hanno fortemente condizionato le batterie dei 100 dorso, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 22 luglio. Quadarella in gara - azzurri bene in batteria. Di Liddo sogna il podio. Il Setterosa si gioca la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'undicesima giornata di gare dei Mondiali di Nuoto di Gwangju, che vedrà tre sport in programma: il Nuoto in corsia, che assegnerà altri quattro titoli, i tuffi dalle grandi altezze, col primo round femminile ed i primi due maschili, e la pallaNuoto femminile, con i quarti di finale ed altre gare per i piazzamenti dal nono posto in giù.

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Simona Quadarella lancia l'assalto ai 1500. Carraro - Castiglioni - Panziera - Sabbioni e Megli avanti nei 100 dorso : 4.40: A metà gara la austriaca Kahler è in testa alla prima batteria dei 1500 donne 4.34: Iniziata la prima batteria dei 1500 stile donne. Nella seconda Quadarella e Gabbrielleschi 4.32: Vergognoso e senza senso il comportamento della Fina e dell'organizzazione dei Mondiali per quello che è accaduto. Ceccon esce di scena un'ora dopo aver gareggiato. E' la prima volta che si ...

Nuoto - Mondiali 2019 : terzo tempo per Martina Carraro nelle batterie dei 100 rana - bene anche Arianna Castiglioni : C’è tanto azzurro nelle batterie dei 100 rana femminili al Nambu Acquatic Center, con il terzo tempo assoluto in 1:06.62 di Martina Carraro che si è presentata in acqua con una buona condizione fin dai primi metri e ha chiuso alle spalle solamente dell’americana Lilly King (1:06.31) e della russa Yuliya Efimova (1:06.58). La genovese è parsa voler tentare subito di tenere altissimo il ritmo, specialmente nella vasca di ritorno dove è ...