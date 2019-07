Mondiali Basket 2019 – Italia | scoppia il caso Daniel Hackett! Duro sfogo social

Basket - Mondiali 2019 : Daniel Hackett ritarda il proprio arrivo al raduno dell’Italia - poi s’infuria su Instagram : Si trasforma, nella notte, da una semplice comunicazione di rinvio della sua presenza a Pinzolo per il raduno dell’Italia a un apparente muro contro muro la questione tra Federazione Italiana Pallacanestro e Daniel Hackett. I fatti: poco prima della mezzanotte, dalla comunicazione della Federazione arriva la notizia che Hackett raggiungerà il raduno dell’Italia non prima di venerdì mattina, a causa di non meglio specificati problemi ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari ci crede : “i media ritengono che ci siano squadre più forti di noi - ma…” : Danilo Gallinari motivato a far bene ai prossimi Mondiali 2019 di Basket: le parole del cestista azzurro Danilo Gallinari è stato protagonista oggi a Milano dell’inaugurazione della seconda edizione del “We playground Together”, per sostenere l’integrazione sociale tramite lo sport. A margine dell’evento, il cestista azzurro ha aperto una parentesi sui Mondiali di Basket 2019, che si disputeranno a ...

Basket - Mondiali 2019 : il team USA continua a perdere i pezzi - out anche Gordon e McCollum : Tra le cose che proprio non piacciono a coach Gregg Popovich non possiamo non citare le interviste a bordo campo tra un quarto e l’altro dei match nelle quali, solitamente, risponde in maniera telegrafica e arguta e quando deve allenare la squadre della Western Conference all’All Star Game. Il buon vecchio “Coach Pop”, tuttavia, sta imparando a sue spese che anche essere il timoniere del team USA non è esattamente un ...

Basket – Gallinari cuore azzurro : “vincere con la Nazionale meglio che in NBA! Mondiali? L’Italia può essere la Cenerentola del torneo” : Danilo Gallinari sogna in grande con la maglia azzurra: le parole del cestista italiano in vista dei Mondiali 2019 Parte lunedì il ritiro pre Mondiale della Nazionale italiana di pallacanestro. Gli azzurri vogliono far bene nella rassegna iridata e regalare all’Italia grande spettacolo e soddisfazioni. Tra coloro che sicuramente si renderanno protagonisti ai Mondiali c’è Danilo Gallinari, carico e motivato in vista della ...

Basket - Mondiali 2019 : James Harden non ci sarà - è il secondo di Team USA a rinunciare dopo Anthony Davis : Non ci sarà James Harden nella Nazionale degli Stati Uniti, o per meglio dire Team USA, che affronterà i Mondiali di Cina 2019. La superstar degli Houston Rockets, come afferma il giornalista dello Houston Chronicle Jonathan Feigen, ha scelto di saltare l’appuntamento iridato per prepararsi meglio alla stagione con la sua franchigia, che si preannuncia infuocata anche alla luce dei tanti cambiamenti in seno al roster, primo fra tutti il ...

Basket - Mondiali 2019 : come cambierebbe l’Italia senza Nicolò Melli? Le soluzioni tattiche a disposizione di Sacchetti : Ormai è l’argomento di questi giorni: la possibile assenza di Nicolò Melli ai Mondiali di Cina 2019. I postumi dell’operazione al ginocchio sono in continua fase di valutazione da parte dello staff azzurro, ma non filtra ottimismo dalle parti degli ambienti della Nazionale in merito alla presenza del giocatore da poche settimane firmato dai New Orleans Pelicans, in NBA. Per il momento l’intenzione di coach Meo Sacchetti è di ...

Mondiali Basket 2019 – Andrew Wiggins dà forfait : la stella dei Timberwolves non giocherà nel Canada più forte di sempre : Andrew Wiggins ha annunciato il suo forfait dalla nazionale del Canada che giocherà i Mondiali di Basket 2019: la stella dei Timberwolves vuole concentrarsi in vista della nuova stagione NBA Nuovo forfait in vista dei Mondiali di Basket 2019. Dopo le assenze di Anthony Davis e Ben Simmons, anche un altro giocatore NBA ha deciso di non prenderà parte alla kermesse cinese. Andrew Wiggins ha comunicato al Canada la sua assenza, motivando la ...

Mondiali Basket 2019 – Nicolò Melli operato al ginocchio - rischia il forfait dalla Nazionale : c’è lo zampino dei Pelicans? : Nicolò Melli si è sottoposto ad un intervento al ginocchio e rischia di saltare i Mondiali di Basket 2019 con l’Italia: potrebbe esserci lo zampino dei Pelicans dietro la tempistica della decisione Nelle ultime ore l’ItalBasket ha comunicato che Nicolò Melli ha deciso di sottoporsi ad un intervento di pulizia al ginocchio destro che lo costringerebbe a saltare il training camp di Pinzolo (23/29 luglio) in vista dei Mondiali di Basket 2019, ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - occhio alle Filippine : convocato Jordan Clarkson - ex scudiero di LeBron James : Le Filippine, avversaria dell’Italia nel Girone dei Mondiali di Basket 2019, hanno rilasciato l’elenco dei convocati, frai quali figura il nome di spicco di Jordan Clarkson ex compagno di LeBron James ai Cleveland Cavaliers Le Filippine, avversaria presente nel girone dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019, ha ufficializzato il roster dei convocati per il raduno di preparazione. Fra i nomi, il più importante è sicuramente quello di Jordan ...

Basket : Nicolò Melli salta il training camp dell’Italia a Pinzolo - verso i Mondiali - per i postumi di un intervento al ginocchio : Nicolò Melli non farà parte del training camp dell’Italia di coach Meo Sacchetti che, a Pinzolo (23-29 luglio), comincerà la preparazione verso i Mondiali di Cina 2019. La decisione è stata presa in accordo tra il giocatore, lo staff medico della Nazionale e il commissario tecnico azzurro Melli ha infatti subito un intervento al ginocchio al termine della stagione in Turchia, con il Fenerbahce, già programmato da tempo. Le condizioni del ...

Basket - Mondiali 2019 : le Filippine diramano la prima lista di convocati. Presenti sia Andray Blatche che Jordan Clarkson : Le Filippine, che fanno parte del girone dell’Italia ai Mondiali di Cina 2019 e che giocheranno contro gli azzurri nella gara d’esordio a Foshan (31 agosto, ore 13:30), hanno diramato la prima lista di 19 convocati per il raduno di preparazione. Questi i nomi: Japeth Aguilar Raymond Almazan Mark Barroca Beau Belga Andray Blatche Robert Lee Bolick Jordan Clarkson John Paul Erram June Mar Fajardo Marcio Lassiter Paul John Lee Gabe ...