Mondiale Endurance - Ecco la nuova Toyota TS050 Hybrid

Mondiale Endurance - Conto alla rovescia per Le Mans : Con la prima sessione di prove libere e di qualifiche, in programma rispettivamente alle 16 e alle 22 di mercoledì 12 giugno, prende ufficialmente il via il programma della 24 Ore di Le Mans 2019: in pista, ché già da domenica la grande kermesse ha interessato la cittadina francese con le verifiche tecniche e le operazioni di peso effettuate, come da tradizione, sulla pubblica piazza. Nonostante i pronostici siano tutti a favore delle Toyota ...