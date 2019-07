Miss Italia torna su Rai1 condotto da Antonella Clerici? Gossip e Novità

“Schianto”. Daniela Ferolla - la ex Miss Italia in formissima : bikini e lato B da urlo : Alzi la mano chi si ricorda di Daniela Ferolla! La Miss Italia 2001 che aveva stregato tutta la nazione, oggi ha 35 anni e sfoggia ancora un fisico smagliante, in gran forma e sicuramente da capogiro. Tanto che in molti sono pronti a giurare che sia meglio adesso rispetto a diciotto anni fa, quando era ancora troppo acerba e troppo “bambina”. Oggi invece, la ragazza si è fatta strada: sia nell’ambito personale e privato che in quello ...

Missione spaziale Apollo 11 - Italia in prima fila per tornare sulla Luna grazie a una tecnologia unica : L’Italia e’ in prima fila nella nuova corsa alla Luna: “il nostro Paese ha la possibilita’ di avere un ruolo assolutamente primario, grazie alle conoscenze acquisite partecipando alla costruzione della Stazione spaziale Internazionale”, ha detto all’ANSA il presidente dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia. Il riferimento e’ all’esperienza Italiana nella costruzione dei ...

La maglia delle azzurre della pallavolo in viaggio per lo Spazio : Parmitano porta con sè la divisa italiana per la Missione Beyond : Domani, sabato 20 luglio, la maglia delle azzurre parte per lo Spazio Un viaggio speciale quello che la maglia azzurra della Nazionale femminile di pallavolo intraprenderà da domani. La casacca italiana, argento ai Mondiali 2018, partirà alla volta dello Spazio, domani, insieme a Luca Parmitano. Un viaggio nello Spazio possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale italiana e la Fipav. Un’iniziativa che era stata ...

Ue : Zingaretti - ‘sfuma comMissario italiano? vedremo da accordicchi di queste ore’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – E’ sfumata la possibilità di un commissario italiano in Ue? “Su questo non ho la più pallida idea, fa parte degli accordicchi di queste ore che mettono in secondo piano interessi del Paese”. Lo dice Nicola Zingaretti a Radio radicale. L'articolo Ue: Zingaretti, ‘sfuma commissario italiano? vedremo da accordicchi di queste ore’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lo sbarco sulla Luna grazie all'italiano Rocco Petrone che salvò la Missione con un bullone : Figlio di emigranti lucani, riuscì a entrare nell'Accademia militare di West Point in piena guerra, nonostante un cognome "nemico". Suo il "go" che fece la storia.

ComMissione Ue - Ursula von del Leyen : “Vigilerò da vicino sui conti dell’Italia” : La nuova presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intervistata per la prima volta da 'La Repubblica' e da altri quotidiani europei, ha risposto così a una domanda sulla procedura di infrazione contro l'Italia: "La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia".continua a leggere

Von der Leyen : «Sui conti monitorerò l'Italia da vicino. Roma proponga il suo comMissario» : «La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia» con l'obiettivo di «riuscire a investire per stimolare la crescita senza...

Von der Leyen : “L’Italia scelga il nome del suo comMissario” : La prima intervista della neo presidente della Commissione Ue: «Migranti? Bisogna tener conto delle difficoltà dei Paesi di confine»

Sbarco sulla luna - c’era anche un po’ di Italia nella Missione Apollo 11 : l’ingegnere siciliano Filippo Pagano che insegnò a volare ad Armstrong : Il 20 luglio ricorre il 50° anniversario del primo Sbarco sulla luna con la missione Apollo 11, entrata di diritto nella storia come la missione che ha portato il primo uomo a mettere piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora è cambiato il nostro modo di guardare al satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Protagonisti indiscussi dell’impresa gli Stati Uniti, che con la NASA avrebbero portato poi complessivamente 12 uomini ...

I retroscena di Blogo : Miss Italia 2019 su Rai1? No - Miss celebration da Jesolo : Era il 2013 quando la Rai di Anna Maria Tarantola, Luigi Gubitosi e Giancarlo Leone decise di stoppare la messa in onda sulla prima rete della televisione pubblica di Miss Italia, il più celebre concorso di bellezza del belpaese.Reazioni furibonde allora da parte degli organizzatori del concorso, ma alla fine la Rai tenne la barra dritta e decise di non trasmettere più l'evento, che aveva un costo anche non indifferente per le casse della ...

Si complica la partita dell’Italia sul comMissario Ue - scontro Lega-M5S : Il voto del Parlamento europeo su Ursula von der Leyen complica la partita italiana sulla scelta del commissario e allarga la crepa tra Lega e M5s. I pentastellati, forti dell'appoggio fornito in aula alla candidata tedesca, si accreditano come forza dialogante e filo-europeista e rimettono in discussione l'accordo politico raggiunto con il Carroccio dopo il voto delle europee e confermato dallo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: ...

Rai 1 - torna Miss Italia? La voce dopo il taglio da La7 annunciato da Urbano Cairo : Sembra concretizzarsi la possibilità di un ritorno di Miss Italia in Rai. Escluso da Urbano Cairo dai palinsesti di La7 dopo 6 anni, la restituzione del programma alla Rai - annunciata da Tvblog qualche giorno fa - è stata confermata mercoledì 17 luglio. La prima puntata è attesa per il prossimo 6 s

Retroscena Blogo : Miss Italia 2019 su Rai 1 il 6 settembre? : Come anticipato da Blogo alcuni giorni fa, Miss Italia sarebbe sempre più vicina a tornare in onda sulla Rai. Secondo quanto ci risulta, infatti, in queste ore sarebbe stato definito l'accordo che prevederebbe la messa in onda della kermesse di bellezza venerdì 6 settembre 2019 in prima serata su Rai 1.Per i dettagli e gli annunci ufficiali bisognerà attendere probabilmente ancora qualche giorno. Resterebbero da limare i particolari sul ...

Giulio Tremonti comMissario Ue per l'Italia? Salvini - sentenza pesantissima : "Di sicuro..." : Per la Commissione Ue Matteo Salvini punterà ancora a un candidato italiano "politico" e non tecnico. Dopo il voto contrario alla neo-presidente Ursula Von der Leyen, nella Lega si guarda già al passaggio successivo: le nomine Ue e un posto di peso, come quello alla Concorrenza. Fino a poche ore fa