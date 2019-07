Migranti | un poliziotto rivela | Così la Francia raggira l' Italia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Il caso-sulle violazioni francesi a Ventimiglia: "Se lo facessimo noi ci arresterebbero" "Se facessimo noi cose del genere ci arresterebbero". Loro, invece, "ci provano" senza farsi grossi problemi. A parlare in anonimato (ascolta qui) è un agenteno impegnato al fronte di Ventimiglia. La situazione al confine è "migliorata", ma ancora critica. Dopo l'emergenza di qualche anno fa "il flusso è un po' diminuito" e anche "i controlli della polizia francese”, impegnata coi gilet gialli a Parigi. Ma la gendarmerie continua a cacciare indietro gli immigrati, a volte cercando di ingannare la poliziana. I ritornelli, in fondo, non cambiano mai. E l'attività frontaliera dei galletti sembra proprio un disco rotto fatto di gestioni allegre delle procedure di riammissione. Come noto Parigi dal 2015 ha sospeso ...

