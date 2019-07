Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Due presuntisono statimentre fuggivano sulla strada statale 106 Jonica, accusati di essere responsabili dello sbarco clandestino di 42a Roccella Jonica, in provincia di. Sembra che la barca a vela, una 15 metri battente bandiera tedesca e presumibilmente rubata, provenisse dalla Turchia, da dove era partita una settimana fa. A bordo c’erano 32 uomini, 4 donne e 6 minori, per un totale di 42 persone. L’imbarcazione era riuscita a giungere a pochi metri dalla costa, dove si è incagliata e da lì è riuscita a sbarcare i passeggeri, confondendosi con il naviglio ormeggiato nella baia. Ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato un pescatore che, attorno alle 8 della mattina, ha dato l’allarme ai finanzieri della sezione operativa navale di Roccella Jonica, che hanno mandato una motovedetta in mare ...

Cascavel47 : Migranti, a Reggio Calabria sbarcano 42 iraniani e iracheni: arrestati 2 scafisti russi - davideravera : @Antonio57948482 @matteosalvinimi I due presunti scafisti, di nazionalità russa, sono stati arrestati - citynowit : “Un gruppo di migranti di nazionalità iraniana e irachena é giunto stamattina nel reggino, a bordo di una barca a v… -