Meteo | Arpav | in Veneto una settimana con notti tropicali

Meteo Veneto - Arpav : da oggi inizia una settimana con notti tropicali : I Meteorologi Arpav hanno previsto a partire da oggi una nuova ondata di caldo che durerà per gran parte della settimana per il Veneto. L’analisi Meteo: nel weekend appena trascorso la graduale ripresa dell’alta pressione sul Mediterraneo ha favorito, anche in Veneto, tempo in prevalenza soleggiato e temperature con valori moderatamente superiori alla norma nella giornata di domenica, quando, in diverse zone della pianura interna sono state ...