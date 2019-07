Meghan Markle ' grassottella' | diastasi addominale o di nuovo incinta | il dubbio dei fan

Regno Unito - il biografo reale : 'Harry voleva sposare Pippa Middleton - non Meghan Markle' : Il principe Harry avrebbe sposato Meghan Markle invece Pippa Middleton solo per rispetto di un presunto e non scritto protocollo reale. In realtà, il principe dai capelli rossi avrebbe amato Pippa, sorella minore di Kate Middleton, fin dal primo istante. Questa la speculazione regale che pare essersi insinuata tra le mura di Buckingham Palace che, nel corso degli anni, sono state testimoni silenti di amori difficili e trame da telefilm. Il ...

Principe Harry - lo scoop : "Voleva Pippa Middleton e non Meghan Markle" - terremoto a corte : Da anni circolano voci secondo le quali il Principe Harry avrebbe voluto in realtà sposare Pippa Middleton, sorella della cognata Kate Middleton, piuttosto che l'attrice Meghan Markle. Un semplice gossip, nato già il giorno del matrimonio del fratello William, il 29 aprile 2011, ma che oggi viene av

“Il principe Harry voleva sposare Pippa Middleton - non Meghan Markle” : “Il principe Harry voleva sposare Pippa Middleton, la sorella di Kate, e non Meghan Markle“. A lanciare l’indiscrezione-bomba è stato il giornalista e biografo reale Duncan Larcombe che, come riporta il Sun, nel suo ultimo libro “The Prince Harry: The Inside Story” si è chiesto se il principe non abbia cercato, nella sua futura sposa – l’ex attrice Meghan Markle – una replica di Pippa Middleton. ...

Kate Middleton - suo figlio George compie 6 anni : l’indifferenza di Meghan Markle : George, il primogenito di Kate Middleton e William, compie 6 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Ormai è un ometto e mamma Kate ha voluto celebrare suo figlio condividendo sui social tre nuove fotografie che ha scattato lei stessa a Kensington Palace. Il piccolo George, ormai cresciuto, indossa la maglia della nazionale di calcio inglese, e sorride sdentato, felice sull’erba. In un’altra immagine ha una t-shirt verde bosco e ...

Meghan Markle tra le 25 persone più influenti sui social : Meghan Markle batte Kate Middleton 1 a 0: la duchessa di Sussex è stata inserita nella classifica delle 25 persone più influenti sui social network dalla rivista Time.Nel ranking l'ex attrice americana è presente assieme al marito, il principe Harry, con il quale forma una coppia che un giorno sì e l'altro pure catalizza l'attenzione della stampa di tutto il mondo a causa di diversi scandali. Il duo tuttavia secondo il magazine d'Oltremanica ...

Beatrice di York copia Meghan Markle : la nuova dieta vegana : Meghan Markle ha portato il suo stile di vita salutista e la dieta vegana alla corte d’Inghilterra, e la prima a seguirla su questa strada, con entusiasmo, è Beatrice di York. La primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson è innamorata dell’alimentazione e delle pratiche green, e per festeggiare il suo trentunesimo compleanno, offrirà ai suoi ospiti una ricca cena con un menù rigorosamente vegano. Beatrice infatti ha sposato in pieno ...

Beatrice di York copia Meghan Markle : la nuova dieta vegana : Meghan Markle ha portato il suo stile di vita salutista e la dieta vegana alla corte d’Inghilterra, e la prima a seguirla su questa strada, con entusiasmo, è Beatrice di York. La primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson è innamorata dell’ alimentazione e delle pratiche green, e per festeggiare il suo trentunesimo compleanno, offrirà ai suoi ospiti una ricca cena con un menù rigorosamente vegano. Beatrice infatti ha sposato in pieno ...

Meghan Markle - Harry voleva sposare Pippa Middleton? : Duncan Larcombe, biografo reale e giornalista, ha lanciato di recente una bomba nel mondo del gossip secondo la quale il principe Harry avrebbe voluto sposare Pippa Middleton, sorella della moglie di William e duchessa di Cambridge Kate.La popolarità di Pippa è esplosa in tutto il mondo proprio nel giorno delle nozze di William e Kate nel 2011, quando avvolta in un abito di Alexander McQueen stupì i telespettatori per la sua forma ...

Meghan Markle - ennesimo sfregio a Kate Middleton : stavolta lo smacco è grave : Meghan Markle 1, Kate Middleton 0. stavolta lo sfregio alla cognata è totale. La duchessa di Sussex, con il marito Harry, è infatti stata annoverata tra le venticinque persone più influenti su internet. Lo ha stabilito l’annuale classifica stilata dall’autorevole Time, che ha analizzato i profili s

Meghan Markle tra le 25 persone più influenti. Kate esclusa va in vacanza : Meghan Markle segna un punto a suo favore nell’infinita partita contro Kate. La duchessa di Sussex, con il marito Harry, è infatti stata annoverata tra le venticinque persone più influenti su internet. Lo ha stabilito l’annuale classifica stilata dall’autorevole Time, che ha analizzato i profili social dei personaggi più in vista sul web. Il magazine ha poi selezionato i venticinque influencer più seguiti ed efficaci nel veicolare i propri ...

Meghan Markle tra le 25 persone più influenti. Kate esclusa va in vacanza : Meghan Markle segna un punto a suo favore nell’infinita partita contro Kate. La duchessa di Sussex, con il marito Harry, è infatti stata annoverata tra le venticinque persone più influenti su internet. Lo ha stabilito l’annuale classifica stilata dall’autorevole Time, che ha analizzato i profili social dei personaggi più in vista sul web. Il magazine ha poi selezionato i venticinque influencer più seguiti ed efficaci nel veicolare i propri ...

Meghan Markle vittima di body shaming post parto : la modella curvy D'Ospina la difende - : Serena Granato Elisa D'Ospina difende ancora una volta le curve femminili sul suo profilo Instagram e lancia un messaggio di solidarietà destinato a Meghan Markle La modella Elisa D'Ospina si mostra agguerritissima sui social, quando si tratta di difendere le curve femminili, ed è sempre pronta a lanciare messaggi in difesa delle rotondità che contraddistinguono il gentil sesso. Nelle ultime ore, la D'Ospina ha fatto parlare di sé ...

Meghan Markle - body shaming post parto : Elisa D’Ospina la difende : Elisa D’Ospina prende le difese della Duchessa di Sussex. Ecco che cosa è successo Quando si tratta di difendere le donne e il loro aspetto fisico, Elisa D’Ospina è sempre in prima linea. La modella curvy italiana si è sempre fatta portabandiera di un messaggio molto importante: le donne devono amarsi ed accettarsi per come […] L'articolo Meghan Markle, body shaming post parto: Elisa D’Ospina la difende proviene da Gossip ...

Meghan Markle di nuovo incinta? Quell’indizio fondamentale. E il gossip vola : Meghan Markle di nuovo incinta? Pare di sì. Ma come? Ha appena partorito Archie. Beh, se la cosa è vera, significa che la ex attrice e moglie di Harry non ha voluto perdere tempo (probabilmente anche per via della non più tenera età). Ma chi lo ha detto? Da dove arriva questa voce? È solo un gossip? Scusate ma non crediamo neanche noi ai nostri occhi… La Markle ha dato alla luce Archie Harrison Mountbatten-Windsor a maggio! Ed è già incinta? ...