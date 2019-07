McDonald’s | “per veri mafiosi” | la pubblicità del nuovo panino scatena le polemiche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Fur echte mampfiosi” ovveromampfiosi”. I cartelloni pubblicitari diAustria continuano ad imperversare su tutte le strade del paese,ndo. La promozione delItalian Summer ha infatti un claim davvero imbarazzante che ha suscitato critiche a non finire. Va bene che il verbo “mampfen” significa abbuffarsi e che quindi il lancio pubblicitario volesse indicare qualcosa comegolosi”. Ma il riferimento evocato sembra essere alquanto volontario: italiani uguale mafia, anzi mampfiosi. Se n’è parlato per ore sui social. Con centinaia di italiani residenti in Austria imbestialiti come non mai. C’è chi si dice “scioccato”, chi “sorpreso”, chi “incazzato”. A corollario di ore di passione attorno al manifesto di undi una multinazionale, che per inciso sulle stereotipizzazioni nazionali/regionali/alimentari ci mastica da decenni, ...

