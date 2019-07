Mauro Icardi apre al Napoli | previsto incontro con Ancelotti | convinta anche Wanda Nara

Mauro Icardi non cambia idea e vuole solo restare all'Inter : L' estate è lunga, il mercato pure ma, ad oggi, Mauro Icardi resta fermo sulle sue posizioni: nessuna apertura a un trasferimento all' estero e neppure a una delle due «pretendenti» italiane, la Juventus e il Napoli. L' ex capitano dell' Inter, dopo l' esclusione dal tour asiatico, continua la prepa

Inter - la Juventus si gode la diatriba con Mauro Icardi : l'argentino vorrebbe i bianconeri : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Nonostante la squadra sia partita per l'Asia per la tournée che la vedrà protagonista nell'International Champions Cup, il centravanti argentino continua ad essere al centro di varie voci di mercato. L'attaccante è rimasto a Milano, escluso dai convocati di Antonio Conte che, invece, ha portato con sé l'altro giocatore che è ufficialmente fuori dal progetto, Radja Nainggolan. Maurito, ...

Paura per Wanda Nara : disavventura per la moglie di Mauro Icardi : In attesa di definire il futuro dell’attaccante Mauro Icardi disavventura per la moglie ed agente Wanda Nara, la coppia riesce sempre a fare notizia anche quando si trova in vacanza, l’ultimo episodio si è verificato nella loro villa sul lago di Como. Wanda Nara è finita nelle acque del lago con la sua moto d’acqua, la stessa ‘Wags’ ha documentato l’accaduto con una serie di foto e video nelle stories ...

Mauro Icardi dopo che l’Inter lo ha escluso dal ritiro : “Resto qua due anni - prendo lo stipendio e non mi muovo” : “Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo”. A leggere Repubblica, quello di Maurito Icardi è un vero braccio di ferro contro la sua società, che nella giornata di ieri lo ha estromesso dal ritiro di Lugano, dove la squadra ha iniziato la preparazione sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte. A leggere il quotidiano romano, la reazione dell’argentino è stata durissima: Icardi era ancora convinto di potersi ...

Inter - il Napoli insiste : nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi (RUMORS) : Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è fuori dal progetto della società nerazzurra e ciò è stato confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, domenica in conferenza stampa. Bisognerà vedere, però, quale sarà la società che riuscirà ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Tra i club maggiormente Interessati c'è il Napoli, che già ...

Matthijs De Ligt e Mauro Icardi : sono questi i due nomi caldi del mercato della Juve : La Juventus cerca di sferrare colpi su colpi nel calciomercato estivo per cercare di formare una squadra che possa vincere la Champions League. Buffon, Demiral e altri sono già arrivati, in forse Mauro Icardi e non solo. Sia Fabio Paratici che tutto lo staff che si occupa di mercato stanno lavorando molto alacremente per far quadrare conti e aspettative dei tifosi, oltre che le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Il nome che in questo ...

Mauro Icardi e il Napoli sono fatti l'uno per l'altro : Che legame sarebbe quello tra Mauro Icardi da Rosario e Napoli, intesa come squadra, e Napoli la città? Funzionerebbe? Premessa: è probabile che Icardi non vada al Napoli, che la suggestione sia destinata a rimanere tale, i segnali portano lui, Wanda Nara e famiglia verso ovest, verso Torino, Sarri (che lo ha sempre desiderato) e Cristiano Ronaldo (che proverà a farselo andare bene). Eppure quella di Icardi a Napoli è una ...

Wanda Nara nel prossimo cinepanettone? L’idea di Aurelio De Laurentiis per portare Mauro Icardi al Napoli : Per conquistare Mauro Icardi bisogna prima entrare nelle grazie di Wanda Nara, moglie e, soprattutto, manager dell’attaccante argentino. Ne sa qualcosa Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico che ha elaborato una strategia per aggiudicarsi il calciatore dell’Inter nelle trattative di calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un ruolo da ...

Calciomercato Inter : interesse dell'Atletico Madrid per Mauro Icardi (RUMORS) : "Icardi non rientra più nel progetto tecnico dell'Inter", questo è il sunto dell'Intervista rilasciata nella giornata di ieri dall'amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter, Beppe Marotta a Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha ammesso che sia Icardi che Naingollan sono sul mercato. Icardi, si fa sotto l'Atletico Dove andrà Mauro Icardi in questa sessione di Calciomercato? Ormai noto da tempo l'Interesse della Juventus e negli ultimi ...

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto che Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» della società : L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto durante un’intervista per Sky Sport che i calciatori Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» della società per la prossima stagione, facendo capire che potrebbero essere ceduti ad altre squadre nelle

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto che Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» nella società : L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto durante un’intervista per Sky Sport che i calciatori Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» nella società per la prossima stagione, facendo capire che potrebbero essere ceduti ad altre squadre nelle

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Mauro Icardi alla Juve o al Napoli? : Mauro Icardi e Wanda Nara. C’è una coppia che si aggira tra le stanze del calciomercato e gli ingredienti per un’infuocata «summer-story» ci sono tutti. Il calciatore forte e famoso, la moglie biondissima, bella e a caccia di contratti faraonici, un passato fatto di amori, tradimenti e dietrofront, un futuro tutto da decifrare. Attenti a quei due Lei è quasi più famosa di lui, anche se poi vive più di ...

Inter - non solo la Juventus : su Mauro Icardi ci sarebbe anche il Napoli : Il tormentone della sessione estiva di questo calciomercato sembra destinato ad essere quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ha ribadito più volte la propria volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Nonostante ciò, però, la cessione sembra ormai scontata visto che anche il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha deciso di non puntare ...