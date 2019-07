Maturità | il 62 per cento dei candidati ha preso un voto superiore a 70

Napoli - festa per Andrea : 100 alla Maturità presa in 4 anni : Andrea B. non ha neanche 18 anni, li compirà il prossimo 30 novembre ma è un maturando d?eccellenza. Ha preso 100, non un voto qualunque che in questo caso vale doppio. Andrea,...

Genio dei robot ma alla Maturità solo 90 : “La scuola non permette di sperimentare” : Valeria Cagnina, 18enne piemontese che era finita anche nella lista nella lista delle 50 donne più influenti nel mondo dell'innovazione, ha deciso di lasciare la scuola e presentarsi da privatista perché i prof avevano minacciato di non ammetterla a cause delle troppe assenze accumulate per seguire le sue passioni.Continua a leggere

Profilassi per tutta la classe! Studente di Treviso colpito da tubercolosi durante la Maturità : Nuovo caso di tubercolosi a Treviso, dopo i 13 segnalati a partire dallo scorso marzo in una scuola elementare di Motta di Livenza. Questa volta a essere colpito è ancora uno Studente: si tratta di un ragazzo di 20 anni, che ha manifestato i primi sintomi mentre stava sostenendo l'esame di Maturità. Ricoverato nell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell'ospedale Ca’ Foncello con un quadro clinico che è stato definito "impegnativo", la ...

SCUOLA/ Nuova Maturità - non basta il colloquio fatto di buste per rompere col passato : Nuova maturità: è andata bene nella semplificazione, via la testina e la terza prova, il colloquio con le buste ma rimane un'aura di retorica.

Terni - esame di Maturità per nonno Alberto : a 83 anni ottiene il suo secondo diploma : maturità da record all'Istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo di Terni: questa mattina ha sostenuto la prova orale dell'esame Alberto Trionfetti, 83 anni da compiere a luglio. Per l’anziano, nonno di tre nipoti uno dei quali come lui è tra i maturandi di quest’anno, si tratta del secondo diploma, dopo quello da ragioniere ottenuto nel 1956.Continua a leggere

Maturità - buste a sorteggio per l’orale. Il vox tra gli studenti romani : “Sembra un quiz televisivo” : “L’orale? E’ un po’ come un quiz televisivo. Sembra però che non sia così difficile”. Così uno degli studenti intervistati sull’ultima prova liceo Aristofane di Roma sulla nuova prova della Maturità Maturità 2019, al via il nuovo orale con le tre buste: addio tesina, 45 minuti a disposizione degli studenti L'articolo Maturità, buste a ...

Maturità 2019 - il divertente racconto del liceale alle prese con il nuovo esame : “Siamo studenti - non esperimenti” : Al via gli orali della Maturità 2019 per 520mila studenti italiani. L’esame quest’anno, per via della riforma, non prevede più la classica tesina, ma si ha la possibilità di scegliere fra tre buste contenenti spunti diversi per l’interrogazione. Tra gli studenti alla prova c’è anche Tommaso Cassissa, youtuber classe 2000, molto noto tra i più giovani per i suoi video sulle quotidiane avventure e disavventure di un ...

Maturità 2019 - AL VIA GLI ORALI/ Tre buste a sorteggio : paura per 9 studenti su 10 : MATURITÀ 2019, al via oggi l'esame orale. Le tre buste a sorteggio spaventano gli studenti: 9 su 10 sono terrorizzati, ecco le ragioni principali.

Maturità - al via il nuovo esame orale. Debutto per le tre buste : Terminate le prove scritte dell’esame di Maturità, si parte con gli esami orali. Addio alla tesina, che fino allo scorso anno consentiva ai maturandi di partire da un loro argomento scelto e che abbracciava diverse discipline. Debuttano invece le tre buste, altra novità di questo esame dopo la doppia prova scritta.Le date di inizio e fine degli orali non sono uguali per tutti: sono state infatti stabilite dalle commissioni, ...

Maturità 2019 - al via oggi gli orali per 520mila studenti : Maturità 2019, al via oggi gli orali per 520mila studenti Dopo le due prove scritte, al via i colloqui con la commissione in cui gli studenti possono collezionare un massimo di 20 punti. Da quest'anno addio alla tesina che consentiva al candidato di partire da un argomento a sua scelta Parole chiave: ...

Diploma di Maturità - come si recupera : come si recupera il Diploma di maturità? Una volta ottenuta la maturità oltre ai ricordi e alle emozioni quello che resta è un attestato che dimostra il superamento dell’esame di Stato a cui siamo stati ammessi al termine dei nostri studi presso la scuola secondaria di secondo grado. A cosa serve e quando chiederlo Il Diploma di maturità diventa un documento valido per chi vuole continuare gli studi, partecipare a concorsi che richiedono questo ...

Maturità - via al nuovo orale con le 3 buste 45 minuti per stupire la commissione : La prova più temuta dagli studenti prende avvio con la lotteria delle tre buste da cui il candidato dovrà sceglierne una, proprio come nei quiz tv. Una novità voluta dal ministro Bussetti

