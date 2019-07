Matteo Renzi risponde a Franceschini | Ha perso pure a Ferrara e dà lezioni

Matteo Renzi lascia davvero il Pd? "Con il M5s - ma senza di me" : cannonate dell'ex premier : Bisogna dare atto a Matteo Renzi almeno di una cosa: è tra i pochi, anzi pochissimi, che nel Pd si è sempre detto contrario all'alleanza col M5s al di là di ogni ambiguità. Dunque anche oggi, dopo che Dario Franceschini è tornato ad invocare l'alleanza coi grillini in una grottesca intervista al Cor

Matteo Renzi : “Non mi occupo più del Pd - Zingaretti pensi all’altro Matteo e non a me” : "Non mi occupo più del Pd", afferma l'ex segretario dem, Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera. Eppure non risparmia un chiaro messaggio rivolto al suo successore, Nicola Zingaretti, ora alla guida del partito: "Si occupi dell'altro Matteo, non di me". Renzi attacca anche il governo, definendolo in preda a una "crisi di nervi".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Zingaretti si occupi dell'altro Matteo - non di me" : Matteo Renzi parla dal Montana, nel Parco di Yellowstone, dove è stato invitato per una conferenza con leader politici e big della Silicon Valley. Intervistato dal Corriere della Sera parla dell’Italia “ostaggio” delle “bizze adolescenziali” di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Parla dell’opposizione che “dovrebbe farsi sentire di più”. Parla del Pd - anche se precisa che “non mi ...

Matteo Salvini - è Matteo Renzi il miglior alleato. Impensabile asse per fregare Pd e Di Maio : Il miglior alleato di Matteo Salvini potrebbe essere Matteo Renzi, l'uomo attaccando il quale il leader della Lega ha costruito la sua scalata tra 2016 e 2018. Ironie della politica, dove il nemico del mio nemico, spesso, è mio amico. Come suggerisce Italia Oggi, l'occasione è ghiotta per entrambi:

Matteo Renzi - appello disperato al M5s contro Matteo Salvini : "O così - o perdete la faccia" : contro Matteo Salvini, ecco piovere anche la mozione di sfiducia presentata dalla "premiata ditta" Matteo Renzi-Maria Elena Boschi. "Che paura", ha commentato il ministro dell'Interno. E sulla mozione di sfiducia, torna proprio l'ex premier, oggi senatore del Pd. Lo stesso Renzi che solo oggi veniva

Maria Elena Boschi e Matteo Renzi vogliono sfiduciare Matteo Salvini : Maria Elena Boschi, sostenuta da Matteo Renzi, vuole sfiduciare Matteo Salvini per il caso dei presunti finanziamenti da Mosca alla Lega.L’ex ministro scrive su Twitter: “Salvini fugge dal Parlamento. Il M5stiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a Salvini alla Camera”.Boschi aggiunge: “Così scopriremo ...

Matteo Renzi : " L'idea di un'alleanza con i Cinque Stelle non è un colpo di genio : è un colpo di sole" : "Qualcuno dei nostri forse vorrebbe provarci davvero. Ma L'idea di un'alleanza con i Cinque Stelle non è un colpo di genio: è un colpo di sole". Matteo Renzi non ha dubbi su quella che si sta prefigurando come un'asse M5s-Pd, ossia un "Conte bis", nonostante tra i dem nessuno è disposto ad ammettere

Matteo Salvini - il sospetto : "Un asse nuovo". Dietro Ursula - il complotto anti-Lega di Di Maio - Renzi e Macron : Il retroscena segreto sul "no" della Lega a Ursula Von der Leyen, dopo giorni di trattative e aperture fino al martedì mattina, a poche ore dal voto a Strasburgo, lo fornisce il Messaggero, riportando il durissimo sfogo di Matteo Salvini: "Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifa

Fondi russi a Lega - Matteo Renzi contro Salvini : “È una cosa enorme - è alto tradimento” : Il senatore Pd Matteo Renzi attacca il governo, e in particolare i due vicepremier, dopo il caso russia e dopo la vicenda Alitalia: "In un Paese normale quello che è accaduto in questa settimana avrebbe immediatamente portato alle dimissioni del Governo", ha scritto nella sua enews.Continua a leggere

Matteo Renzi - il piano per tornare ai vertici del Pd : niente più nuovo partito - ora punta alle primarie : Al grido di "basta con le correnti, sciogliamole", tutte le componenti del Pd si sono date appuntamento per convegni, seminari e incontri. Aleggia nell'aria il tema della formazione di un nuovo partito del Pd, guidato proprio da Matteo Renzi, che comunque dimentica che dovrebbe allearsi con il medes

“Fin quando c’è Matteo stiamo nel Pd - poi si vedrà”. In fila con i renziani di Milano : Un evento sulle fake news che però si trasforma anche in un raduno dei Comitati di azione civile. Matteo Renzi riempie due sale, e il bar con maxischermo del Teatro Elfo di Milano. Fuori la fila. Ma alla fine entrano tutti. C’è chi si lamenta perché “Zingaretti non ha carisma” e chi vorrebbe un dial

Matteo Renzi : "Tovarish Salvini - glasnost" : “Io non ci sto a lasciare a Salvini l’uso della parola ‘legalità, perché Salvini non sa cos’è la legalità e noi quella parola ce la dobbiamo riprendere”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake news.L’ex premier, riferendosi all’inchiesta su presunti finanziamenti russi alla Lega, continua: “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia ...

Matteo Renzi - Corrado Formigli sulla lettera a Repubblica : la menzogna del "pavido" ex premier : Contro Matteo Renzi, scende in campo Corrado Formigli. Il conduttore di PiazzaPulita su La7 analizza infatti la lettera pubblicata da Repubblica in cui l'ex premier attacca il Pd per la gestione dell'emergenza-immigrazione e par la mancata introduzione dello ius soli. E Formigli scrive: "Ha ragione

Travaglio - editoriale contro Matteo Renzi : 'Ca... rosé' : Il 'fuoco' delle parole e delle critiche di Marco Travaglio, a distanza di 24 ore, passa da Matteo Salvini a Matteo Renzi. Dalla Lega al Partito Democratico, non cambiando, però, il tono aspro e fortemente critico. L'editoriale de Il Fatto Quotidiano, a firma del direttore, diventa perciò una lunga critica nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio, attaccato in maniera netta per una lettera inviata a Repubblica in cui manifestava, ...