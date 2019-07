Marca | Affare chiuso per Fekir al Betis

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ilaccelera per Nabil, lo riporta l’edizione odierna diche sottolinea che l’interesse del Napoli per il calciatore ha motivato il club spagnolo a muoversi. L’ingresso nella scena di Napoli nei giorni scorsi, secondo cuisarebbe il piano B dopo James Rodriguez, che pure lotta contro l’Atletico Madrid, avrebbe allertato, che con un accordocon il giocatore, non vuole sorprese dell’ultimo minuto Il Betsi sarebbe dunque d’accordo con l’Olympique Lione per una cifra che si aggira intorno all’80% del cartellino del calciatore, che il club ha valutato 25 milioni. In più ci sarebbe una percentuale per l’eventuale vendita futura.-Napoli,annuncia l’accordo colpotrebbe volare a Siviglia già all’inizio della prossima settimana per svolgere le visite mediche e firmare ...

