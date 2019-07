Malattia durante le ferie | come fare | comunicazione | visita | documenti | decorrenza

Denunciato il mago dei certificati fasulli! In vacanza in Mar Rosso durante la Malattia : Truffato il Comune di Parma, un'altra lavoratrice sorpresa alle Baleari. Non ci sono solo i furbetti del cartellino. Ma anche quelli che, fingendosi malati o usando in modo improprio la legge 104, se ne vanno in vacanza senza utilizzare un giorno di ferie. Non è una novità. Ma il protagonista dell'ultima vicenda, in quanto a scaltrezza li batte tutti. Collezionando certificati medici e malattie fasulle, ottenendo permessi retribuiti ...