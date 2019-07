Mai vista la sorella maggiore di Ilary Blasi? Si chiama Silvia ed è bella da togliere il

Politicamp - intervista a Brignone : “Governo è una scheggia impazzita - ma Di Maio e Salvini fingono” : Oggi a Senigallia si apre il Politicamp. In un'intervista la segretaria di Possibile Beatrice Brignone ci spiega perché quest'edizione è dedicata ai bambini: "Sono il futuro, quel futuro che noi dobbiamo garantirgli, impegnandoci da subito nel contrasto all'emergenza climatica. Mentre discutiamo di Salvini e Di Maio, il pianeta si scalda, mettendo a repentaglio l'esistenza dell'uomo".Continua a leggere

25 anni fa osservammo una cosa Mai vista : Shoemaker-Levy 9 fu la prima cometa a essere osservata durante la sua caduta su un pianeta – Giove – dove causò la formazione di colossali macchie scure

Chiara Ferragni : “Sono diventata la mia eroina” - in foto come non l’avete Mai vista : Sailor Ferry strega Tokyo, è Chiara Ferragni la nuova guerriera La vacanza di Chiara Ferragni e Fedez in Giappone procede a gonfie vele, e chi segue entrambi su Instagram lo sa bene: i due hanno condiviso con i loro follower foto e video in cui i sorrisi sono fanno da protagonisti assoluti e in cui […] L'articolo Chiara Ferragni: “Sono diventata la mia eroina”, in foto come non l’avete mai vista proviene da Gossip e Tv.

Spoiler Temptation 4^ puntata - Bisciglia : 'Vedremo Katia come non l'abbiamo Mai vista' : Lunedì 15 luglio a partire dalle ore 21,30 circa andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Sulla pagina Instagram del reality, sono state svelate alcune anticipazioni. Una delle protagoniste della prossima puntata sarà Katia Fanelli. Nella clip pubblicata dalla produzione dal programma si vede la bionda 'fotonica' scoppiare in lacrime. Le parole di Filippo Bisciglia non lasciano dubbi: "Vedremo Katia come non l'abbiamo mai vista". A ...

Di Maio : quanto casino per un'intervista : 15.45 "quanto casino per un'intervista! Pensiamo piuttosto a lavorare, visto che i risultati ci sono". Così il vicepremier Di Maio, sullo scontro tra Salvini e il sottosegretario Spadafora per un'intervista in cui quest'ultimo accusava il primo di maschilismo. "Sono già partiti quasi tutti gli appalti, il 96% dei 400 milioni stanziati per i Comuni. Questi sono temi di cui deve parlare il governo e che ci rendono orgogliosi. Quindi lavoriamo e ...

Matteo Renzi "beccato" con la moglie Agnese Landini in vacanza : foto Mai vista prima : Matteo Renzi le ha provate tutte per tornare in politica, ma evidentemente senza grandi successi. Così l'ex premier preferisce rilassarsi in montagna con la moglie Agnese Landini in quello che sembra un rifugio. I due, nonostante l'abbigliamento sportivo, sembrano non avere alcuna intenzioni di fati

Storica grandinata in Messico - il racconto dell’apocalisse : “Mai vista una cosa del genere” : Continuano a Guadalajara, in Messico, i lavori di forze dell'ordine e protezione civile in seguito alla Storica grandinata verificatasi tra sabato e domenica notte nella capitale dello stato di Jalisco. Molti i danni materiali, con decine di auto distrutte e il ghiaccio entrato nelle case. Ma associare il fenomeno ai cambiamenti climatici sarebbe un errore: la spiegazione dell'esperta.Continua a leggere

Elisabetta Canalis come non l'avete Mai vista : posa sensuale e sedere gigantesco. La foto su Instagram : Per mettere a tacere tutte le malelingue, gli haters che dicono che le sue foto sono ritoccate, questa volta Elisabetta Canalis lo scatto lo ha modificato davvero. Eccola quindi in una immagine pubblicata sul suo profilo Instagram dalle Bahamas dove è in vacanza con la figlia Skyler Eva e alcuni ami

La famiglia di Marco Vannini : "Perdono a Ciontoli? Mai. Non siamo stati avvertiti dell'intervista" : “Spero che un giorno i genitori di Marco perdonarmi”, ha detto Antonio Ciontolinell’intervista rilasciata a Franca Leosini in “Storie Maledette”. “Il perdono per la morte di nostro figlio? Mai”, era stata la replica dei genitori di Marco Vannini prima ancora che la puntata andasse in onda.Per la prima volta Ciontoli ha raccontato in televisione la sua versione dei fatti e il dramma consumatosi a ...

Chi l'ha visto - frecciata di Federica Sciarelli a Storie Maledette : "A noi Antonio Ciontoli non ha Mai concesso l'intervista" : A sorpresa, negli scampoli di fine stagione, Rai 3 si riscopre terra di frecciatine. Il canale generalista del servizio pubblico, che dedica gran parte della propria programmazione all'informazione e alla cultura, non è infatti esente dalle stoccate interne fra conduttori, come spesso ne abbiamo sentite su altre frequenze: dopo le discussioni che hanno coinvolto Bianca Berlinguer e Mauro Corona a Cartabianca, è ora Federica Sciarelli a ...

Trump : la guerra con l’Iran sarà una distruzione come non è stata Mai vista prima : Sull’orlo di una guerra tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ma il presidente americano Donald Trump assicura che non vuole

Allo scientifico 2° prova interessante - ma molto complessa. Mai vista prima : “Come visto nelle simulazioni quest’anno viene richiesto agli studenti una buona conoscenza sia di matematica che di fisica, impossibile svolgere la prova correttamente senza un’integrazione di queste due discipline. Sicuramente una prova interessante e motivante, introduce però una complessità notevole, mai vista prima nelle seconde prove scientifiche.”Problema 1.“Primi due punti prettamente ...

Da Prisma le immagini della Terra come Mai vista prima : Queste sono le prime immagini realizzate dal satellite dell'Asi "Prisma" presentate dall'Agenzia spaziale italiana al Paris air show in corso presso l'aeroporto francese di Le Bourget fino al 23 giugno 2019. Il satellite italiano è in grado di far luce sullo stato di salute del nostro Pianeta e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Le fotografie sono state scattate in Italia, Perù e ...