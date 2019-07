Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (5) : (Adnkronos) - Molto più duro l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, che rappresentò l'accusa nel primo grado di giudizio nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. "Per un primo giudizio sulla sentenza bisognerebbe leggere la motivazione e non solo il dispositivo. Il dispositivo

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - ‘Proclamata mia innocenza’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Tra i primi a commentare la sentenza c’è proprio l’ex generale dei carabinieri Mario Mori, condannato a 12 anni in primo grado nel processo trattativa che, parlando con l’Adnkronos si dice “molto felice per l’assoluzione anche in appello di Calogero Mannino”. “”Felice due volte, per l’uomo che si è fatto 9 mesi di carcere e 13 ai domiciliari, ed anche per lo stesso ...

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - ‘Proclamata mia innocenza’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “Per oggi parla la sentenza della Corte di appello – dice felice- che conferma l’assoluzione e proclama la mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni”. Molto soddisfatti anche i suoi legali, Grazia Volo, che difende Mannino fin dai primi processi che lo videro alla sbarra e daui è sempre stato assolto, anche nel dibattimento per concorso esterno in associazione mafiosa e Marcello ...

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - ‘Proclamata mia innocenza’/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Molto contento anche l’ex Presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, che ha scontato una pena a sette anni di carcere per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. “Mannino è stato assolti per ben due volte, prima nel processo in cui era imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e ora, in appello, nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Una magra consolazione essere assolti se ...

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - ‘Proclamata mia innocenza’/Adnkronos : Palermo, 22 lug. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – Ancora un’assoluzione per Calogero Mannino, l’ex ministro democristiano, imputato in una tranche del processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. Sono le 15.21 quando la Presidente della Corte Adriana Piras, pronuncia, in un’aula semivuota e con una temperatura molto elevata, la sentenza: “In nome del popolo italiano, la Corte ...

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - ‘Proclamata mia innocenza’/Adnkronos (6) : (Adnkronos) – I due rappresentanti dell’accusa, Sergio Barbiera e Giuseppe Fici, avevano chiesto la condanna a nove anni per Mannino. “Le acquisizioni probatorie confermano inoppugnabilmente il timore dell’onorevole Mannino di essere ucciso”, avevano detto durante la requisitoria. L’accusa aveva parlato anche di “azioni” che avrebbero dovuto “attivare un ‘turpe do ut des’ ...

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - ‘Proclamata mia innocenza’/Adnkronos (5) : (Adnkronos) – Molto più duro l’ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, che rappresentò l’accusa nel primo grado di giudizio nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. “Per un primo giudizio sulla sentenza bisognerebbe leggere la motivazione e non solo il dispositivo. Il dispositivo ci dice però due cose: che Mannino è stato assolto “per non aver commesso il fatto”, quindi “il ...

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - ‘Proclamata mia innocenza’/Adnkronos (7) : (Adnkronos) – Nelle motivazioni dell’assoluzione di Mannino, la pubblica accusa avrebbe messo su “una sorta di suggestiva circolarita’ probatoria”, creando meccanismi di “riscontri indiziari reciproci”. In altre parole, “nell’articolata ricostruzione del pm, elementi del contesto politico vengono caricati di valore dimostrativo di un complesso disegno sottostante – la trattativa ...

Mafia : processo trattativa - Corte ammette deposizione Berlusconi (2) : (AdnKronos) - La Corte d'assise d'appello di Palermo, presieduto da Angelo pellino, ha inoltre ammesso, tra gli altri, l'esame dell'ex senatore ed ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro, che verrà ascoltato sui suoi colloqui avuti con Paolo Borsellino. Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro saranno s