Mafia | processo trattativa | Corte ammette deposizione Berlusconi 2

Calogero Mannino assolto in appello nel processo della trattativa Stato-Mafia : Calogero Mannino è stato assolto in appello nel processo della cosiddetta trattativa Stato-mafia. L’ex ministro Dc rispondeva di attentato mediante violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La decisione è della Corte presieduta da Adriana Piras. Il pg aveva chiesto 9 anni, la stessa pena proposta dai pm in primo grado. L’ex ministro, che stamane era in aula, non ha assistito nel ...

Mafia : processo appello trattativa - confermata assoluzione : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - La Corte d'appello di Palermo ha confermato l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino nell'ambito del processo di secondo sulla trattativa tra Stato e Mafia. La sentenza è stata emessa dopo cinque ore di Camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto la pena a nove

Mafia : processo trattativa - pg Palermo chiede riapertura dibattimento : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – La Procura generale ha chiesto la riapertura del dibattimento nel processo d’appello per la trattativa tra Stato e Mafia. In particolare, i rappresentanti dell’accusa chiedono la riapertura del processo su tre punti relativi al periodo in cui era al governo Silvio Berlusconi.I Pg Sergio Barbiera e Giuseppe Fici chiedono di approfondire il tema del disegno di legge presentato dall’ex ...

Mafia : processo trattativa - legale Dell'Utri cita Berlusconi a testimoniare : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La citazione del neo deputato europeo di Forza Italia e leader del partito Silvio Berlusconi è stata chiesta oggi, al processo d'appello per la trattativa tra Stato e Mafia, dall'avvocato Francesco Centonze, difensore di Marcello Dell'Utri, che ha chiesto la riapertura

Mafia : processo trattativa - Corte 'dubbi su autenticità papello' (2) : (AdnKronos) - Anche il gup del Tribunale Marina Petruzzella, che aveva assolto l'ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio sulla trattativa Stato-Mafia, aveva parlato del 'papello' come "frutto di una grossolana manipolazione" di Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo

Mafia : processo trattativa - Corte 'dubbi su autenticità papello' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - E' il 'papello', cioè l'elenco contenente le richieste che il boss mafioso Totò Riina avrebbe fatto a rappresentanti dello Stato per fare cessare la strategia stragista di Cosa nostra, il protagonista della prima parte dell'udienza del processo d'appello per la trattat

Mafia : processo depistaggio - ex pentito Scarantino chiede scusa per false accuse : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Chiedo scusa a Giuseppe La Mattina". A 27 anni dalla strage di Via D'Amelio arrivano le scuse dell'ex pentito Vincenzo Scarantino a Giuseppe La Mattina, uno degli imputati che furono ingiustamente accusati e condannati all'ergastolo per la strage in cui morirono