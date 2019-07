Mafia : processo trattativa - Corte ammette deposizione Berlusconi : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - L'ex premier Silvio Berlusconi deporrà al processo d'appello sulla trattativa Stato-Mafia. Lo ha deciso la Corte d'assise d'appello di Palermo dopo una lunga camera di consiglio. Sono stati i legali di Marcello Dell'Utri, imputato nel processo, a chiedere la deposizion

Mafia : processo trattativa - Corte ammette deposizione Berlusconi (2) : (AdnKronos) – La Corte d’assise d’appello di Palermo, presieduto da Angelo pellino, ha inoltre ammesso, tra gli altri, l’esame dell’ex senatore ed ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro, che verrà ascoltato sui suoi colloqui avuti con Paolo Borsellino. Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro saranno sentiti il prossimo 3 ottobre. Inoltre la Corte ha deciso un nuovo esame per Luciano Violante, per i direttori dei ...

Calogero Mannino assolto in appello nel processo della trattativa Stato-Mafia : Calogero Mannino è stato assolto in appello nel processo della cosiddetta trattativa Stato-mafia. L’ex ministro Dc rispondeva di attentato mediante violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La decisione è della Corte presieduta da Adriana Piras. Il pg aveva chiesto 9 anni, la stessa pena proposta dai pm in primo grado. L’ex ministro, che stamane era in aula, non ha assistito nel ...

Mafia : processo appello trattativa - confermata assoluzione : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - La Corte d'appello di Palermo ha confermato l'assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino nell'ambito del processo di secondo sulla trattativa tra Stato e Mafia. La sentenza è stata emessa dopo cinque ore di Camera di consiglio. L'accusa aveva chiesto la pena a nove

Mafia : processo trattativa - pg Palermo chiede riapertura dibattimento : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – La Procura generale ha chiesto la riapertura del dibattimento nel processo d’appello per la trattativa tra Stato e Mafia. In particolare, i rappresentanti dell’accusa chiedono la riapertura del processo su tre punti relativi al periodo in cui era al governo Silvio Berlusconi.I Pg Sergio Barbiera e Giuseppe Fici chiedono di approfondire il tema del disegno di legge presentato dall’ex ...

Mafia : processo trattativa - legale Dell'Utri cita Berlusconi a testimoniare : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La citazione del neo deputato europeo di Forza Italia e leader del partito Silvio Berlusconi è stata chiesta oggi, al processo d'appello per la trattativa tra Stato e Mafia, dall'avvocato Francesco Centonze, difensore di Marcello Dell'Utri, che ha chiesto la riapertura

Mafia : processo trattativa - Corte 'dubbi su autenticità papello' (2) : (AdnKronos) - Anche il gup del Tribunale Marina Petruzzella, che aveva assolto l'ex ministro Calogero Mannino nel processo stralcio sulla trattativa Stato-Mafia, aveva parlato del 'papello' come "frutto di una grossolana manipolazione" di Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo

Mafia : processo trattativa - Corte 'dubbi su autenticità papello' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - E' il 'papello', cioè l'elenco contenente le richieste che il boss mafioso Totò Riina avrebbe fatto a rappresentanti dello Stato per fare cessare la strategia stragista di Cosa nostra, il protagonista della prima parte dell'udienza del processo d'appello per la trattat

Mafia : processo depistaggio - ex pentito Scarantino chiede scusa per false accuse : Caltanissetta, 29 mag. (AdnKronos) - "Chiedo scusa a Giuseppe La Mattina". A 27 anni dalla strage di Via D'Amelio arrivano le scuse dell'ex pentito Vincenzo Scarantino a Giuseppe La Mattina, uno degli imputati che furono ingiustamente accusati e condannati all'ergastolo per la strage in cui morirono