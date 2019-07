Mafia | Mannino | ' proclamata mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni'

Trattativa Stato-Mafia - Mannino di nuovo assolto. In appello confermata la sentenza del gup : L'esponente Dc era accusato di "minaccia a corpo politico dello Stato". Secondo l'accusa, nel '92 aveva paura di essere ucciso e aveva chiesto ai carabinieri di attivarsi. Ma la ricostruzione non regge. "Oggi parla la sentenza che conferma le assoluzioni degli altri processi in...

Trattativa Stato-Mafia - l’ex ministro Mannino assolto anche in appello. Pg chiedeva 9 anni : Confermando la sentenza di primo grado, la prima sezione della Corte d’appello di Palermo ha assolto l’ex ministro Dc Calogero Mannino dall’accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato. Era imputato nel processo stralcio sulla Trattativa Stato-mafia, avendo scelto il rito abbreviato. L’accusa ne aveva chiesto la condanna a 9 anni. “La sentenza proclama la mia innocenza come altre sentenze in questi venti anni”, commenta ...

