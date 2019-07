Luca Barbareschi indagato | “Si è appropriato di poltrone Frau | sipari e condizionatori

Luca Barbareschi indagato : "Violazione della legge fallimentare" - "bottino" da 800mila euro all'Eliseo : Guai giudiziari per Luca Barbareschi: secondo quanto riporta Repubblica, l'attore e direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma "è indagato per violazione della legge fallimentare", accusato di essersi "appropriato di sipari, condizionatori, poltrone Frau per oltre 813mila euro appartenenti alla p

Nastri d’Argento - l’intervista di OM a Luca Barbareschi - il mattatore di “Dolce Roma” : Peccato, Luca Barbareschi avrebbe meritato una candidatura ai Nastri d’Argento per il ruolo di Oscar Martello, il produttore cinematografico protagonista di Dolce Roma. Costantemente sopra le righe, titanico e narciso, gaglioffo e inaffidabile, disposto a passare sopra a tutto e sotto a tutto pur di centrare un successo al botteghino. È evidente che l’attore abbia plasmato questo personaggio mettendoci dentro qualcosa del suo naturale ...

Mia madre mi lasciò a 7 anni! Luca Barbareschi si confessa alla Balivo : Ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, Luca Barbareschi ha raccontato la sua vita spaziando dai sentimenti (per l'attuale compagna e per i suoi sei figli) al lavoro, dalla fama come attore ai momenti difficili legati all'infanzia. Ed è proprio di quest'ultimo periodo che l'attore e regista ha un ricordo preciso ma molto doloro, legato all'abbandono di sua madre. La conduttrice gli mostra una foto che lo ritrae da bambino al ...

Chi è Elena Monorchio - la compagna di Luca Barbareschi : Elena Monorchio è la donna che da ormai dieci anni è accanto a Luca Barbareschi. I due sono genitori di due bambini, Maddalena e Francesco Saverio. Barbareschi, che ha avuto anche un fugace flirt con Naomi Campbell e un legame di 7 anni con l’attrice e figlia di Marina Ripa di Meana Lucrezia Lante della Rovere, ha altri tre figli – Beatrice, Eleonora e Angelica – nati dal matrimonio con Patrizia Fanchini.-- Della vita personale di Elena ...

Vieni da me - Luca Barbareschi e la confessione dolorosa dalla Balivo : "L'abbandono di mia madre e gli abusi" : L'infanzia difficile di Luca Barbareschi a Vieni da me. L'attore milanese, ospite di Caterina Balivo, ha raccontato per la prima volta i momenti più duri della sua vita, a cominciare dal rapporto con la madre che lo ha lasciato quando lui aveva appena 7 anni. Barbareschi rimase con il padre, la sore