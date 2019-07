Love Giver | Anna insegna sesso ai disabili | «In Italia trattata da prostituta»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 22 luglio 2019)Pierobon, 34 anni, è una delle prime operatrici all’emotività, affettività e sessualità per(O.E.A.S) in. Una laurea in filosofia e un lavoro da fotografa, ha iniziato senza paura il suo percorso presso il comitato per l’assistenza sessuale alle persone contà «», andando dritta contro tabù e pregiudizi. Come si è avvicinata al mondo dell’assistenza sessuale? «Ho la fortuna di avere una formazione laica e un buon rapporto con la sessualità. E poi, tutto parte da un presupposto semplice: tutti dobbiamo impegnarci in qualcosa che vada oltre noi stessi. Ciascuno secondo le proprie inclinazioni e possibilità». E lei ha scelto di diventare un’Oeas. Che cosa significa? «Significa prendersi cura di persone contà (fisica, psichica o cognitiva) e guidarle nella gestione della propria sessualità, con lo scopo di renderle indipendenti ...

