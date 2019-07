Lorenzo Crespi si sfoga online | Volevo diventare Contractor per cercare una morte

Fonte : blogo

(Di lunedì 22 luglio 2019) Non c'è pace per, che da molto tempo ormai si definisce un'anima tormentata e accusa di essere stato abbandonato da tutti. L'attore ha volutorsi sui suoi canali social per raccontare, ancora una volta, del suo disagio. Dopo la malattia ai polmoni della quale ha più volte parlato anche a Pomeriggio Cinque e dopo aver lanciato disperati appelli di aiuto proprio tramite il programma condotto da Barbara D'Urso,spiega che la sua situazione non sia affatto cambiata: “Tutti i giorni mi chiedete sorrisi, serenità, spensieratezza… tutto quello che purtroppo io in questo momento non posso darvi… Non avete idea… ma oggi sono questo… un uomo completamente lasciato solo… abbandonato a se stesso… ma la gente odia veder star bene il prossimo… si mette in mezzo e distrugge tutto solo per il piacere di farlo… neanche nei peggiori incubi avrei mai immaginato una fine così… ...

