Lombardia : domani elezione presidenti commissioni Bilancio e Infrastrutture (2) : (AdnKronos) - Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e conferma degli investimenti per 1 miliardo e 800 milioni di euro nel triennio 2019-2021 in sanità, Infrastrutture per mobilità, ambiente, sicurezza del territorio e imprese sono i

Meteo : Lombardia - domani temporali sparsi - temperature in calo : Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Nel fine settimana la discesa verso l'Europa centrale di un'area depressionaria centrata sulla Scandinavia determina un aumento dell'instabilità sulla Lombardia. Nel corso della giornata di domenica condizioni di cielo prevalentemente soleggiato, ma con possibilità di fe

Meteo : Lombardia - domani afa - inizio settimana con possibili temporali : Milano, 29 giu. (AdnKronos) - Sulla Lombardia tempo stabile e molto caldo per la presenza di un promontorio di alta pressione disteso dal Nord Africa all'Europa centrale. domani e lunedì ancora alta pressione tempo stabile in pianura, maggiore variabilità sui monti con rischio crescente di locali ro

Lombardia : Consiglio Regione - domani rendiconto e regime fisco enti benefici : Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Il rendiconto del Consiglio regionale della Lombardia e la risoluzione sul regime fiscale degli enti di beneficenza. Sono alcuni dei temi che saranno trattati domani nella riunione del Consiglio regionale lombardo, convocato domani mattina alle 10 dal presidente Alessan

Previsioni Meteo Lombardia : domani piogge poi torna il sereno : “Dalla serata di oggi e per la giornata di sabato flusso umido instabile da sudovest collegato ad un’area depressionaria in avvicinamento dalla Francia, che determinerà precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco“: sono le Previsioni Meteo di Arpa Lombardia. “Dalla serata di sabato graduale miglioramento con rimonta anticiclonica a partire da domenica, che favorirà per i giorni a seguire temperature in aumento e ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani e sabato temporali “diffusi e anche di forte intensità” : “Flusso atlantico da ovest sudovest. Fino a parte di domani, venerdì, tempo poco nuvoloso in pianura con addensamenti irregolari e instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi. Dal tardo pomeriggio di domani, venerdì e per la giornata di sabato, il rapido transito di un onda depressionaria atlantica, determinerà nuvolosità estesa con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Da domenica e per l’inizio ...

Meteo : Lombardia - domani e sabato temporali sparsi : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Sulla Lombardia fino a parte di domani, venerdì, tempo poco nuvoloso in pianura con addensamenti irregolari e instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi. Dal tardo pomeriggio di domani, venerdì e per la giornata di sabato, il rapido transito di un onda depression

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (3) : (AdnKronos) - Alla mostra multimediale è collegata una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi leonardeschi, che si svolgerà il 29 giugno e che coinvolgerà oltre 1.000 persone divise in squadre di 10-15 elementi e che vedrà Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli tra i luoghi protagonisti. Le visite s

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (2) : (AdnKronos) - Da luglio a settembre lo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia ospiterà la mostra 'Genio & Impresa - Leonardo e Ludovico ieri e oggi', promossa da Assolombarda in collaborazione con Giunta e Consiglio Regionale della Lombardia, per celebrare la straordinaria capacità del nostro territ

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Proseguono domani, domenica 16 giugno, le aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo Lombardia, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. L'orario di accesso del pubblico, al 39° piano della sede regionale, è dalle 10 alle 18.

Previsioni Meteo Lombardia : domani cielo sereno e massime fino a +32°C : “Un’ampia circolazione depressionaria stazionaria sull’Atlantico determina un flusso umido sudoccidentale sul Nord Italia, a tratti più instabile, in progressiva attenuazione. In Lombardia – si legge nel bollettino Meteo di Arpa regionale – nuvolosità irregolare ad evoluzione diurna, più marcata su Alpi e Prealpi, dove per tutto il periodo sono possibili rovesci e temporali isolati ed intermittenti. Meno nuvoloso e ...

Meteo : Lombardia - domani massime fino a 31 gradi - poi torna l'instabilità : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - L'espansione di un promontorio anticiclonico di origine atlantica garantisce sulla Lombardia un fine settimana all'insegna della stabilità, con sole e temperature in aumento fino a valori estivi. Lunedì, pur rimanendo ancora una giornata calda e prevalentemente soleggiat