Lombardia | domani elezione presidenti commissioni Bilancio e Infrastrutture 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) (AdnKronos) - Invarianza della pressione fiscale, ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale e conferma degli investimenti per 1 miliardo e 800 milioni di euro nel triennio 2019-2021 in sanità,per mobilità, ambiente, sicurezza del territorio e imprese sono i

DPCgov : ??#allertaARANCIONE oggi, #14luglio, in Lombardia. ??#allertaARANCIONE domani, #15luglio, in Lombardia, Liguria e Tos… - DPCgov : ??#allertaARANCIONE oggi, lunedì #15luglio, in Lombardia, Toscana e Calabria. ??#allertaARANCIONE domani, #16luglio,… - DPCgov : ??#allertaGIALLA domani, giovedì #18luglio, per rischio temporali su alcuni settori della Lombardia e in Veneto. Co… -