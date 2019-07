Locarno Film Festival 2019 | il programma

Fonte : i-filmsonline

(Di lunedì 22 luglio 2019) Torna il, la cui 72esima edizione si terrà dal 7 al 17 agosto. Tra le grandi sorprese del, c'è la proiezione di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino in Piazza Grande. Ospite speciale delsarà Hilary Swank, che riceverà il Leopard Club Award e di cui verranno proiettati Boys Don't Cry e Million Dollar Baby. Cinque le sezioni competitive (Piazza Grande, Concorso internazionale, Concorso Cineasti del presente, Moving Ahead, Pardi di domani) e tre le non competitive (Fuori concorso, Histoire(s) du cinéma, Open Doors, dedicata alla Mongolia), cui si aggiungono quelle Parallele (Semaine de la critique, Panorama Suisse) e la Retrospettiva Black Light, dedicata alle minoranze con 38 lungometraggi e 7 cortometraggi. In Piazza Grande saranno proiettati 19, di cui ...

AlbertoPots : Ad aprire il Festival di Locarno sarà un film di Ginevra Elkann. La sua bio: 'Ginevra Elkann (Londra, 24 settembre… - DavideStanzi : RT @BestMovieItalia: Locarno Film Festival 2019: svelato il programma completo - - cssteurope : Aspettando #Locarno72: Locarno Film Festival, Open Doors inaugura il nuovo ciclo triennale -